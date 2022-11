Oranje treft Verenigde Staten in achtste finales, Iran naar huis na beladen duel

Het Nederlands elftal speelt zaterdag in de achtste finales van het WK voetbal tegen de Verenigde Staten. De Amerikanen wonnen dinsdag met 1-0 van Iran, dat daardoor is uitgeschakeld op het toernooi in Qatar.

De VS werd zo tweede in groep B en treft dus Oranje, dat bovenaan in poule A eindigde. Engeland won van Wales en neemt het op tegen Senegal, de nummer twee uit de groep van het Nederlands elftal. Nederland-Verenigde Staten wordt zaterdag om 16.00 uur afgetrapt. Engeland-Senegal staat zondag om 20.00 uur op het programma.

Het groepsduel tussen de Verenigde Staten en Iran was dinsdag beladen, vooral gezien de historie en de geopolitieke verhoudingen. Daarnaast stond er sportief erg veel op het spel. Iran had aan een punt voldoende voor een ticket voor de knock-outfase, waar voor de Amerikanen alleen een zege volstond.

Kort voor rust bracht Christian Pulisic op aangeven van oud-Ajacied Sergiño Dest de Verenigde Staten op voorsprong. De tweede helft zinderde van de spanning, maar de Iraniërs slaagden er niet in langszij te komen.

Matchwinner Christian Pulisic raakte geblesseerd bij zijn goal. Foto: Getty Images

Iran versloeg VS in 1998

Voor aanvang van de ontmoeting tussen Iran en de Verenigde Staten gingen de gedachten onwillekeurig terug naar 1998, toen de twee landen ook in dezelfde WK-poule waren ingedeeld. Destijds was de politieke situatie nog gevoeliger dan nu het geval is. Iran won die wedstrijd met 2-1.

Dinsdag zat 'm de spanning vooral in het sportieve aspect. De Iraniërs, die eerder dit toernooi harten veroverden door uit protest tegen het regime niet het volkslied mee te zingen, hadden aan een gelijkspel voldoende om voor het eerst in de historie van het land de knock-outfase van het WK te bereiken.

De Amerikanen hadden een overwinning nodig en maakten daar in de eerste helft ook de meeste aanspraak op. Het overwicht werd een kleine tien minuten voor rust omgezet in een doelpunt, toen Pulisic uit een voorzet van Dest van dichtbij de 1-0 binnentikte.

De middenvelder van Chelsea kon daar zelf nauwelijks van genieten, want hij kwam met zijn schaamstreek hard in botsing met doelman Alireza Beiranvand. Pulisic keek het nog even aan en liet zich in de rust vervangen. Kort daarvoor dacht Timothy Weah de marge te verdubbelen, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel.

Iran smeekte in de slotfase om een strafschop. Foto: Reuters

Geen strafschop in blessuretijd

Na rust ging Iran op zoek naar de gelijkmaker. Invaller Saman Ghoddos kreeg een goede kans om zich in zijn land onsterfelijk te maken, maar zijn schot zeilde langs de kruising.

De spanning nam toe in het Al Thumama-stadion en de tijd begon te dringen. Diep in blessuretijd schreeuwde iedereen met Iraans bloed in de aderen om een penalty, maar scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz oordeelde dat het handje op de schouder van Mehdi Taremi niet voldoende was om de bal op de stip te leggen.

Zo werd Iran uitgeschakeld op het WK, terwijl de VS het zaterdag opneemt tegen Nederland. Het is na vijf oefenduels de eerste officiële wedstrijd tussen de twee landen.

Aanbevolen artikelen