Qatarese minister draagt wél armband, minister Helder: 'Ik ben niet verbaasd'

Het verbaast minister Conny Helder (Sport) niet dat Qatarese ministers naast haar op de tribune bij de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal dinsdag wél een armband droegen als politiek statement. Zelf zag ze daar op advies van de KNVB van af, om Qatar niet te provoceren bij de wedstrijd tegen het gastland. "Ik vond het dragen van een OneLove-speldje passender en het logische om te doen."

Het ging om de Palestijnse armband, die deze week al vaker opdook om de arm van Qatarese ministers. Qatar vindt dat Israël Palestijnse gebieden bezet en wil de Palestijnen op deze manier een hart onder de riem steken.

In Qatar ontstond ophef toen logistieke beperkingen voor Israëliërs werden opgeheven, zodat ook zij het WK kunnen bezoeken. Deze weken worden tienduizenden Israëlische voetbalfans in Qatar verwacht.

Het dragen van de Palestijnse armband is ook een reactie op de OneLove-campagne. Die werd door de KNVB opgezet als actie voor inclusie en diversiteit, met het oog op de mensenrechtensituatie in Qatar. Arbeidsmigranten werden er uitgebuit en homoseksualiteit is er strafbaar.

Het was de bedoeling dat de aanvoerder van het Nederlands elftal en zes andere Europese landen een OneLove-armband op het WK zouden dragen. Daar zagen de landen van af omdat de FIFA dreigde met straffen.

De ophef over het verbod op de band is niet goed gevallen in Qatar, merkte Helder. "Ik heb FIFA-voorzitter Gianni Infantino laten weten dat ik teleurgesteld ben dat spelers de band niet hebben kunnen dragen."

Zoals gezegd droeg Helder de OneLove-band niet omdat ze de Qatarese regering niet wilde provoceren. Het dragen van een speldje bracht de handelsrelatie met het land volgens haar niet in gevaar. "Maar de kwestie ligt zeker gevoelig. Dat heb ik gemerkt."

Ministers van Duitsland en België droegen de band vorige week tijdens de duels van hun nationale ploeg wel. De Britse staatssecretaris van Sport, Stuart Andrew, besloot hun voorbeeld dinsdagavond te volgen. De politicus, die openlijk uitkomt voor zijn homoseksualiteit, bevestigde dat het om een protestactie tegen de beslissing van de FIFA gaat.

Helder zegt blij te zijn met haar bezoek aan Qatar. Zo sprak ze met Qatarese ministers van Arbeid en Sociale Zaken over hervormingen in het land. Daarnaast ging Helder in gesprek met arbeidsmigranten. "De gesprekken die we hebben gevoerd zijn eigenlijk het belangrijkste statement van vandaag."

Gaslevering kwam dinsdag zijdelings ter sprake, zegt de sportminister. "Zo concreet zijn we niet geweest over vloeibaar gas. We hebben wel in algemene zin gesproken over de relatie tussen onze landen. Daar kan ik verder niets over zeggen."

