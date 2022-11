Gakpo treedt met goal tegen Qatar in voetsporen Ronaldo en Sneijder

Cody Gakpo heeft met zijn doelpunt in de WK-wedstrijd tegen Qatar (2-0) een bijzondere prestatie geleverd. De PSV'er, die dinsdag in de 26e minuut de 1-0 maakte in het Al Bayt Stadium, trad met zijn derde goal van het toernooi in de voetsporen van spelers als Wesley Sneijder en Cristiano Ronaldo.

Gakpo is de eerste Nederlander ooit die trefzeker is in alle drie de groepswedstrijden op een WK. Extra bijzonder is dat hij ook tegen Senegal en Ecuador de 1-0 maakte. Hij is de tweede speler ooit die dat presteert op een WK, na de Italiaan Alessandro Altobelli in 1986.

Dat Gakpo tegen Qatar scoorde met rechts zet hem ook in een bijzonder rijtje. Hij scoorde op dit WK ook al met links (Ecuador) en met het hoofd (Senegal). De enige andere Nederlander die op een WK scoorde met links, rechts en het hoofd was Wesley Sneijder in 2010.

Op het vorige WK in Rusland waren er drie spelers die dat presteerden: Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku and Edinson Cavani. Behalve Gakpo is het op dit WK nog niemand gelukt.

Cody Gakpo schoot tegen Qatar in de 26e minuut raak. Foto: Getty Images

Oranje sluit groepsfase WK voor vijfde keer op rij ongeslagen af

Gakpo gaat ook nog de boeken in als de vierde Oranjespeler ooit die drie WK-wedstrijden op rij scoort. Johan Neeskens was de eerste in 1974, gevolgd door Bergkamp in 1994 en Sneijder in 2010.

De andere goal van Oranje van dinsdag kwam in de 49e minuut op naam van Frenkie de Jong. Door de 2-0-overwinning sloot Nederland de groepsfase van een WK voor de zesde keer op rij af als nummer één, en voor de vijfde keer op rij lukte dat ongeslagen.

De laatste keer dat Oranje een groepswedstrijd op het WK verloor was in 1994, tegen België (1-0).

Cody Gakpo viert zijn doelpunt. Foto: Getty Images

