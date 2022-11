Antony denkt dat airco in stadions Qatar oorzaak is van griepgolf bij Brazilië

Antony denkt ziek te zijn geworden door de airconditioning in de stadions van het WK voetbal in Qatar. Niet alleen de oud-Ajacied, maar meerdere spelers binnen de Braziliaanse selectie werden in de voorbije week getroffen door griep.

"Het was niet prettig", vertelt Antony dinsdag. "Ik heb me een paar dagen niet lekker gevoeld. Ik herstel goed en ben binnenkort weer 100 procent fit. Ik was verkouden en had last van een pijnlijke keel."

"Niet alleen ik, maar ook andere spelers waren aan het hoesten en hadden last van hun keel", vervolgde de aanvaller, die afgelopen zomer voor 95 miljoen euro de overstap maakte van Ajax naar Manchester United. "Ik ben bijna nooit ziek."

Antony miste zondag de laatste training voor de wedstrijd tegen Zwitserland, terwijl Alisson Becker en Lucas Paquetá het einde niet haalden. Een dag later viel Antony ruim een kwartier voor tijd in tegen Zwitserland. Brazilië won zijn tweede groepsduel met 1-0 en verzekerde zich zo van een plek in de achtste finales.

Volgens Antony is de airco in de stadions de oorzaak van de griepgolf bij Brazilië. "Het kan niet anders dan dat dit een gevolg is van de wijze waarop ze hier in de stadions de klimatologische omstandigheden beïnvloeden."

Qatar probeert via de airco te voorkomen dat spelers te veel last hebben van de klimatologische omstandigheden in het land, waar het ook in deze tijd van het jaar nog steeds warm is. Vanuit verschillende hoeken wordt koude lucht het veld op geblazen in de stadions.

