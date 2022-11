Van Gaal gunt Xavi Simons nog geen minuten op WK: 'Je moet je plek verdienen'

Delen via E-mail

Bondscoach Louis van Gaal vindt dat zijn woorden over Xavi Simons verkeerd zijn opgevat. Veel volgers dachten dat de jonge PSV'er dinsdag in de derde groepswedstrijd op het WK voetbal zou debuteren in Oranje, maar bij de 2-0-zege op Qatar bleef hij op de bank.