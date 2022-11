Senegalezen dragen achtstefinaleplek WK op aan overleden Papa Bouba Diop

Kalidou Koulibaly en bondscoach Aliou Cissé dragen de achtstefinaleplek van Senegal op het WK voetbal op aan de in 2020 overleden oud-international Papa Bouba Diop. De 'Leeuwen van Teranga' plaatsten zich dinsdag dankzij een 1-2-zege op Ecuador voor de knock-outfase.

"Vandaag twee jaar geleden is hij overleden. Als eerbetoon krijgt zijn familie deze trofee", doelde Koulibaly op de prijs voor de man of the match. De verdediger maakte tegen Ecuador het winnende doelpunt voor Senegal.

De 31-jarige Koulibaly droeg tegen Ecuador een aanvoerdersband waarop hij Diops vaste rugnummer 19 had geschreven. "We wisten dat dit een speciale dag is voor zijn familie. We wilden een eerbetoon aan hem brengen. Hij was degene die me liet dromen toen ik een kind was."

Diop maakte op het WK van 2002 het winnende doelpunt voor Senegal bij de stunt tegen Frankrijk (1-0). Ook maakte de middenvelder twee goals bij het gelijkspel tegen Uruguay (3-3), waardoor de Afrikanen voor het eerst in de geschiedenis de knock-outfase van een WK haalden.

In totaal speelde Diop 63 interlands (11 doelpunten). In 2020 overleed hij op 42-jarige leeftijd aan de gevolgen van een slepende ziekte.

Groep A 1. Nederland 3-7 (5-1)

2. Senegal 3-6 (5-4)

3. Ecuador 3-4 (4-3)

4. Qatar 3-0 (1-7)

Vreugde bij Senegal na het winnende doelpunt van Kalidou Koulibaly. Foto: AFP

Bondscoach draagt zege ook op aan Mané en Metsu

Ook Cissé dacht aan Diop na de zege op Ecuador. "Ik draag deze overwinning op aan meerdere personen. Aan Papa Bouba Diop, aan Bruno Metsu, de vorige bondscoach die Senegal succes bezorgde op het WK."

Metsu was in 2002 de bondscoach toen Senegal de kwartfinales van het WK haalde. Daarin was Turkije met 1-0 te sterk. De Fransman overleed in 2013 op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Ook Sadio Mané werd niet vergeten door Cissé. De sterspeler van Senegal mist het WK door een blessure. "Ook draag ik deze zege op aan iemand die veel heeft gegeven voor zijn land, maar die hier helaas niet is: Sadio Mané. Ik weet dat hij aan ons denkt."

