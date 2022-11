Herstelde Memphis klaar voor hele wedstrijd: 'Geen vragen meer over fitheid'

Memphis Depay is er klaar voor om in de achtste finales van het WK voetbal in Qatar een volledige wedstrijd te spelen voor Oranje. De aanvaller, die dinsdag ruim zestig minuten in actie kwam tegen Qatar, zegt dat hij volledig is hersteld van zijn blessure.

"Qua fitheid voelde het goed, daar kan een streep doorheen. Ik hoef geen vragen meer te horen over of ik fit ben", zei Memphis na de 2-0-zege op het gastland in het Al Bayt Stadium.

De 28-jarige Memphis stond in de aanloop naar het WK twee maanden aan de kant vanwege een hamstringblessure. Hij begon het toernooi met een invalbeurt van dertig minuten tegen Senegal en een helft tegen Ecuador. Tegen Qatar zette hij de volgende stap en merkte hij dat hij steeds beter wordt.

"Het was lekker om te starten. Anders dan tegen Ecuador kwam ik op posities op het veld waar ik wil komen. Ik had een paar heerlijke loopacties in de diepte. Het gevoel is goed, al is het nog wel even afwachten of dat morgen nog zo is."

Groep A 1. Nederland 3-7 (5-1)

2. Senegal 3-6 (5-4)

3. Ecuador 3-4 (4-3)

4. Qatar 3-0 (1-7)

Frenkie de Jong en Memphis Depay juichen na de 2-0. Foto: Getty Images

'Het toernooi gaat nu echt beginnen'

Door de overwinning op Qatar (en doordat Ecuador tegelijkertijd met 2-1 verloor van Senegal), sloot Oranje de eerste ronde af als groepswinnaar. Cody Gakpo en Frenkie de Jong scoorden.

"Het toernooi gaat nu echt beginnen", zei Memphis. "Iedereen dacht dat de poule een makkie zou worden, maar dat liep iets anders. Nu mogen we geen fout meer maken. De knock-outfase is serious business."

De achtstefinalewedstrijd van Nederland is zaterdag in het Khalifia International Stadium. De nummer twee van groep B is dan de tegenstander.

Memphis Depay werd na zestig minuten gewisseld voor Vincent Janssen. Foto: Getty Images

