Van Gaal lovend over Gakpo en Depay na zege op Qatar: 'Cody is on fire'

Louis van Gaal is opgelucht dat Oranje zich dinsdag door de 2-0-zege op Qatar als groepswinnaar heeft geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De bondscoach is met name tevreden over het spel van Cody Gakpo, die opnieuw de score opende.

Gakpo was bij de eerste groepsduels met Senegal (0-2) en Ecuador (1-1) ook verantwoordelijk voor de openingstreffer. De aanvaller is daarmee de eerste Oranje-international ooit die in zijn eerste drie WK-duels scoorde.

"Gakpo is zeker on fire", beaamde Van Gaal dinsdag na afloop van het laatste groepsduel voor de camera van de NOS. De bondscoach haalde de PSV'er tien minuten voor tijd naar de kant voor Wout Weghorst. Van Gaal erkende dat Gakpo belangrijk is voor het huidige Oranje. "Daarom spaar ik hem ook en wissel ik hem."

Van Gaal vond Oranje beter spelen dan tijdens de vorige twee groepswedstrijden. "Beide ploegen speelden hetzelfde systeem. Het was daarom meer schaken. Ik was daar blij mee, want ik ga ervan uit dat we het dan beter invullen dan de tegenstander."

De trainer vindt dat het Nederlands elftal beter had kunnen spelen tegen Qatar, maar is niet ontevreden. "Volgens mij hebben we wel leuke goals gezien. We waren zorgvuldiger in balbezit. Maar natuurlijk kan het altijd beter."

Groep A 1. Nederland 3-7 (5-1)

2. Senegal 3-6 (5-4)

3. Ecuador 3-4 (4-3)

4. Qatar 3-0 (1-7)

Louis van Gaal: "Wij hebben Memphis Depay nodig als we wereldkampioen willen worden." Foto: ANP

Van Gaal: 'Depay ongelooflijk belangrijk'

Van Gaal had een basisplaats ingeruimd voor Marten de Roon, maar de middenvelder maakte in het begin geen sterke indruk. "Het shirt van Oranje weegt zwaar", reageerde Van Gaal. "Dat heb ik bij verschillende spelers gezien. Ook bij veel spelers niet. Bij Gakpo ervaar ik dat bijvoorbeeld niet."

Memphis Depay stond ook in de basis. De aanvaller kampte lange tijd met een blessure, maar kwam tegen Senegal en Ecuador al als invaller binnen de lijnen.

"Memphis kan het verschil maken als je hetzelfde systeem speelt als de tegenstander. Hij was toch weer betrokken bij de tweede goal. Je kan alles van hem vinden, maar hij is ongelooflijk belangrijk. Wij hebben hem nodig als we wereldkampioen willen worden."

Nederland strijdt in de volgende ronde tegen de nummer twee van groep B. Iran staat momenteel tweede in die poule. De Iraniërs spelen om 20.00 uur tegen de Verenigde Staten. Tegelijkertijd strijdt koploper Engeland tegen Wales.

Groep B 1. Engeland 2-4 (6-2)

2. Iran 2-3 (4-6)

3. Verenigde Staten 2-2 (1-1)

4. Wales 2-1 (1-3)

