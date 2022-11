Senegal klopt Ecuador in thriller en bereikt met Oranje achtste finales WK

Senegal heeft zich dinsdag geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Aliou Cissé verzekerde zich net als Nederland van een plek in de knock-outfase door in een thriller met 1-2 van Ecuador te winnen.

Ismaïla Sarr opende vlak voor rust uit een strafschop de score voor Senegal. Halverwege de tweede helft kwam Ecuador langszij via Moisés Caicedo, maar twee minuten later bracht Kalidou Koulibaly de Afrikanen weer op voorsprong.

Dankzij de overwinning eindigt Senegal achter Nederland als tweede in groep A. Oranje won tegelijkertijd met 2-0 van Qatar en gaat als groepswinnaar door naar de achtste finales.

Het is de tweede keer dat Senegal de knock-outfase van het WK bereikt. Het land presteerde dat in 2002 voor het eerst door in de groepsfase onder meer titelverdediger Frankrijk te verslaan. De Senegalezen strandden toen uiteindelijk in de kwartfinales.

Senegal neemt het zondag in de achtste finales op tegen de winnaar van groep B. In die poule gaat Engeland momenteel aan kop. 'The Three Lions' spelen dinsdag om 20.00 uur in hun laatste groepswedstrijd tegen Wales. Tegelijkertijd staat Iran-Verenigde Staten op het programma.

Nederland speelt in de achtste finales tegen de nummer twee van groep B. Die wedstrijd staat komende zaterdag op het programma.

Groep A 1. Nederland 3-7 (5-1)

2. Senegal 3-6 (5-4)

3. Ecuador 3-4 (4-3)

4. Qatar 3-0 (1-7)

De Senegalezen eren hun in 2020 overleden landgenoot Papa Bouba Diop, die op het WK van 2002 de winnende goal tegen Frankrijk maakte. Foto: Getty Images

Senegal opent score uit strafschop

Senegal begon sterk aan de wedstrijd in het Khalifa International Stadium en stichtte al snel gevaar. In de derde minuut had Idrissa Gueye zijn vizier niet op scherp staan en even later schoot Boulaye Dia net naast.

Ook daarna was Senegal de betere ploeg, maar tot veel kansen leidde dat niet in het vervolg van de eerste helft. Wel kregen de 'Leeuwen van Teranga' een minuut voor rust een penalty na een overtreding van Piero Hincapié op Sarr, die het buitenkansje zelf benutte.

Ecuador ging in de tweede helft op jacht naar de gelijkmaker, maar had moeite om een kans te creëren. Die kreeg de ploeg van bondscoach Gustavo Alfaro pas in de 68e minuut en daarbij was het meteen raak. Caicedo tikte raak uit een hoekschop van Félix Torres.

De 1-1 stond niet lang op het scorebord, want twee minuten later bezorgde Koulibaly Senegal weer de voorsprong. De verdediger van Chelsea schoot van dichtbij raak nadat de verdediging van Ecuador een vrije trap niet goed had weten weg te werken.

Het werd nog bijzonder spannend in de slotfase. Zo redde de Senegalese doelman Édouard Mendy op een afstandsschot van Gonzalo Plata en vloog aan de andere kant een poging van Dia net naast. Er werd niet meer gescoord, waardoor de trommelende en dansende Senegalese supporters op de tribunes hun geluk niet op konden.

Ismaïla Sarr benutte vlak voor rust een penalty voor Senegal. Foto: AP

Eerder

Aanbevolen artikelen