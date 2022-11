Gakpo breekt opnieuw de ban voor Oranje: 'Een hattrick over drie wedstrijden'

Cody Gakpo zette het Nederlands elftal dinsdag voor de derde WK-groepswedstrijd op rij op voorsprong. "Dat is een fijn gevoel", zei de aanvaller na afloop van de 2-0-zege op Qatar waarmee Oranje zich plaatste voor de achtste finales.

Tegen zowel Senegal (2-0-zege), Ecuador (1-1-gelijkspel) als Qatar (2-0-zege) nam Gakpo de openingstreffer voor zijn rekening. De 23-jarige aanvaller van PSV maakt zo furore op dit WK en geniet daar zichtbaar van.

"Het is een fijn gevoel", zei Gakpo na afloop van de wedstrijd tegen Qatar tegen de NOS. "Maar het gaat om het team. Ik ben nu een paar keer het eindstation geweest, maar uiteindelijk doen we het met z'n allen."

Oranje won zonder veel problemen van Qatar en plaatste zich zo voor de knock-outfase van het WK. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal speelde opnieuw geen overtuigende wedstrijd, maar Gakpo zag lichtpuntjes vergeleken met de vorige duels.

"We waren vaster aan de bal en hadden meer controle", analyseerde Gakpo. "We hebben gewonnen en daar gaat het om. Je weet dat Qatar gaat inzakken en dat je geduldig moet zijn. De kansen komen dan vanzelf."

De openingstreffers van Gakpo werden alle drie op een andere manier gemaakt. Tegen Senegal scoorde hij met het hoofd, tegen Ecuador schoot hij de bal met links binnen en dinsdag tegen Qatar trof hij het doel met zijn rechtervoet. "Een hattrick over drie wedstrijden", glimlachte Gakpo.

Cody Gakpo opende ook tegen Qatar de score. Foto: Getty Images

Van Dijk: 'Het geloof is groot'

Hoewel Nederland tegen Qatar opnieuw niet sprankelde, houdt aanvoerder Virgil van Dijk geloof in succes. "Het is er in elk geval bij mij en ongetwijfeld bij de rest van de groep ook wel. Daarnaast overheerst bij iedereen het gevoel dat we beter kunnen én beter moeten. We kunnen ons in de knock-outfase geen slechte wedstrijd permitteren."

"Er stond na de tegenvallende vorige wedstrijd wel wat druk op nu. We wisten dat we beter moesten voetballen én dat we vertrouwen moesten tanken voor de volgende wedstrijden. Dat is wel gelukt denk ik. We hebben niets weggegeven en we hebben met 2-0 gewonnen. Al was het natuurlijk niet allemaal perfect."

Gakpo, Van Dijk en het Nederlands elftal komen zaterdag om 16.00 uur in actie in de achtste finales. Later op de dag wordt de tegenstander van Oranje bekend.

