Brazilië mist zieke en geblesseerde Neymar ook in laatste groepswedstrijd

Brazilië moet het vrijdag ook in de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal in Qatar zonder Neymar stellen. De aanvaller kampt nog altijd met een enkelblessure en kreeg maandag ook last van koorts, laat teamarts Rodrigo Lasmar dinsdag weten.

De dertigjarige Neymar viel afgelopen donderdag uit in de openingswedstrijd van Brazilië tegen Servië (2-0-zege). De sterspeler was meermaals het slachtoffer van overtredingen en moest tien minuten voor tijd worden gewisseld na een grove charge van Nikola Milenkovic.

Na afloop van de wedstrijd strompelde Neymar met een zichtbaar dikke enkel richting de kleedkamers. Bondscoach Tite nam de grootste zorgen over een blessure aanvankelijk weg, maar de aanvaller miste maandag ook het tweede groepsduel met Zwitserland (1-0-zege).

Teamarts Lasmar liet maandagavond weten dat Neymar te maken kreeg met koorts. "Maar alles is onder controle", zei hij toen. "Dit zal zijn behandeling niet hinderen."

Brazilië kan vrijdag tegen Kameroen ook niet over Danilo en Alex Sandro beschikken. Danilo raakte tegen Servië ook geblesseerd aan zijn enkel en Alex Sandro viel tegen Zwitserland uit met een spierblessure.

Brazilië heeft zich dankzij de overwinningen op Servië en Zwitserland al geplaatst voor de achtste finales van het WK.

