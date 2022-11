Oranje wint simpel van Qatar en gaat als groepswinnaar naar achtste finales WK

Na zijn openingstreffers tegen Senegal en Ecuador maakte Cody Gakpo ook tegen Qatar de eerste goal voor Oranje. In de 26e minuut schoot hij na een dribbel beheerst binnen. De 2-0 was een intikker van Frenkie de Jong, vier minuten na rust.

De achtstefinalewedstrijd van Oranje wordt zaterdag om 16.00 uur gespeeld in het Khalifa Internationaal Stadium in Doha. Dinsdagavond wordt duidelijk welk land de tegenstander wordt.

Als groepswinnaar treft Nederland de nummer twee van groep B en op dit moment is dat Iran. De Iraniërs spelen om 20.00 uur tegen de Verenigde Staten en het andere groepsduel is Engeland tegen Wales. Senegal stuit als nummer twee op de winnaar van groep B.

Volg nieuws over Oranje Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje Blijf met meldingen op de hoogte

Met Memphis Depay, Marten de Roon en Davy Klaassen in de basis was Oranje zoals verwacht vanaf het begin sterker dan Qatar, dat vijftigste staat op de FIFA-ranking. Zonder te sprankelen kreeg de ploeg van Van Gaal al snel kansjes in het Al Bayt Stadium. Daley Blind schoot op de Qatarese doelman Meshaal Barsham, een kopbal van Klaassen ging voorlangs en Memphis ramde hard over.