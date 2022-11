Sportminister Helder draagt OneLove-speldje bij WK-duel Nederland-Qatar

Minister Conny Helder (Sport) draagt dinsdag een OneLove-speldje bij het WK-duel tussen Nederland en Qatar. "Ik sta vierkant achter de gedachte van de OneLove-campagne", zegt ze.

"OneLove staat voor gelijkheid en verbinding. De kleuren in het hart staan voor trots zijn op wie je bent, op je afkomst, kleur, identiteit of geaardheid. En voor wederzijds begrip. Want ondanks verschillen spelen we samen op hetzelfde veld en kijken we naar dezelfde wedstrijd."

OneLove is een initiatief van het ministerie van VWS en de KNVB. Helder laat weten dat ze teleurgesteld is dat de OneLove-band verboden is. De leiding van de KNVB besloot eerder al een OneLove-speldje te dragen. Die draagt de minister nu ook.

Helder arriveerde dinsdag in Qatar en sprak met Ali Bin Samikh Al Marri en Mariam Al-Misnad, de ministers van arbeid en sociale zaken van Qatar. Ook zat ze om de tafel met directeur Max Tunón van de ILO, de arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties, die zich wereldwijd inzet voor sociale rechtvaardigheid. Helder ontmoette op de Nederlandse ambassade ook een groep arbeidsmigranten.

"Deze constructieve gesprekken willen we ook in de toekomst blijven voeren", laat Helder weten. "Alleen zo kunnen we echt duurzame verandering bewerkstelligen. Daarom heb ik ervoor gekozen om niet de band, maar juist een subtieler speldje te dragen. Want ik wil alle belangen zo goed mogelijk dienen. Niet de vorm, maar de boodschap is van belang."

Aanwezigheid Helder ligt gevoelig in Kamer

De aanwezigheid van Helder in Qatar ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Vorig jaar werd een breed gedragen oproep om het toernooi links te laten liggen omdat het slecht gesteld is met de mensenrechten van arbeidsmigranten en lhbti's in Qatar.

Ondanks de weerstand heeft het kabinet toch besloten naar het WK te gaan. Dat gebeurt onder meer vanwege de diplomatieke relatie met Qatar en de energiepositie van de oliestaat. Het land hielp daarnaast met het evacueren van mensen uit Afghanistan.

