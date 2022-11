Hazard en Courtois nuanceren onrust bij België: 'Worden veel leugens verspreid'

Eden Hazard en Thibaut Courtois hebben dinsdag tijdens een ingelaste persconferentie ontkend dat er grote spanningen binnen de Belgische selectie zijn. Na het verlies tegen Marokko (0-2) zijn er volgens de twee vedettes veel leugens verspreid over de omstandigheden binnen de spelersgroep.

Tijdens de eerste wedstrijd tegen Canada (1-0-winst) was al te zien dat Toby Alderweireld en Kevin De Bruyne onenigheid hadden. Na de wedstrijd tegen Marokko namen de geruchten over spanningen in de kleedkamer alleen maar toe.

"Er is niks gebeurd in de kleedkamer na de wedstrijd. Iedereen was ontgoocheld en de coach heeft ons even toegesproken", vertelde Courtois op de persconferentie. "Het probleem is dat er te veel leugens verspreid worden. Dan wordt er een situatie gecreëerd die niet bestaat. Als groep moeten we die negativiteit vermijden."

Ook Hazard ontkent de geruchten over spanningen binnen de spelersgroep. "Er is na de wedstrijd niet veel gebeurd. Of ik met Jan Vertonghen gevochten heb? Natuurlijk niet. Hij is ook groter dan ik", grapte Hazard. "We hebben een uur samengezeten met de staf en de spelers. Iedereen heeft zijn hart kunnen luchten."

Over de inhoud van het groepsgesprek wilden ze niks kwijt. "Ik heb gisteren tijdens het groepsgesprek ook mijn zegje gedaan. Maar de inhoud van dat gesprek blijft privé", benadrukt de dertigjarige Courtois.

Bondscoach Roberto Martínez gaf maandag wél toe dat er spanningen binnen de selectie zijn. "De spelers zijn al zo lang samen, ze zijn net een familie. In elke familie zijn er spanningen. Zo niet, dan heb je geen emoties."

De Belgen verloren zondag met 0-2 van Marokko. Foto: ANP

Hazard en Courtois geloven in zege op Kroatië

België speelt donderdag de cruciale WK-wedstrijd tegen Kroatië. De 'Rode Duivels' zijn bij een overwinning hoe dan ook zeker van een plek bij de laatste zestien.

Hazard en Courtois hebben ondanks alle ophef nog vertrouwen in het behalen van de achtste finales. "We moeten tonen dat we nog steeds de grote ploeg van weleer zijn", vindt Hazard. "We moeten tegen Kroatië spelen alsof het onze laatste wedstrijd is en het belangrijkste is dat er donderdag 23 strijders op het veld zullen verschijnen", voegt Courtois daaraan toe.

België staat derde in groep F. Kroatië en Marokko hebben een punt meer. De Belgen nemen het donderdag om 16.00 uur op tegen Kroatië. Tegelijkertijd strijdt Marokko tegen het al uitgeschakelde Canada.

Groep F 1. Kroatië 2-4 (4-1)

2. Marokko 2-4 (2-0)

3. België 2-3 (1-2)

4. Canada 2-0 (1-5)

