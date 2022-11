Oranje begint met De Roon en Klaassen tegen Qatar, Bergwijn gepasseerd

Het Nederlands elftal begint dinsdag met Marten de Roon en Davy Klaassen aan de groepswedstrijd tegen gastland Qatar op het WK voetbal. Steven Bergwijn heeft in het Al Bayt Stadium in Al Khor voor het eerst dit toernooi een reserverol.

Bondscoach Louis van Gaal wijzigt niets in zijn defensie, maar op het middenveld kiest hij met De Roon wel voor een nieuwe naam. De 31-jarige speler van Atalanta krijgt de voorkeur boven Teun Koopmeiners (die tegen Ecuador begon) en Steven Berghuis, die tegen Senegal in de basis stond.

Cody Gakpo staat naast Memphis in de voorhoede. De PSV'er scoorde al twee keer dit WK en is daarmee topscorer van Oranje.

Nederland tegen Qatar begint dinsdag om 16.00 uur in het Al Bayt Stadium en staat onder leiding van de Gambiaanse scheidsrechter Bakary Gassama. Tegelijkertijd werken Ecuador en Senegal in Doha het andere duel in groep A af.

Oranje heeft aan een gelijkspel tegen het al uitgeschakelde Qatar genoeg voor een plek in de knock-outfase. Zelfs een nederlaag hoeft niet fataal te zijn. Maar het is voor Nederland van belang om als eerste te eindigen in de groep, want dan ontloopt het Engeland waarschijnlijk in de achtste finales.