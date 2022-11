Verbannen Onana niet meer in actie op WK: 'De andere kant werkt niet mee'

Doelman André Onana komt niet meer in actie op het WK voetbal in Qatar. De Kameroener, die maandag na een conflict met bondscoach Rigobert Song uit de selectie stapte, zegt dat hij er alles aan heeft gedaan om tot een oplossing te komen.

Volgens Song begon de onenigheid toen hij Onana vertelde dat hij maandag op de bank zou beginnen tegen Servië (3-3). De bondscoach zou niet te spreken zijn over de losbandige stijl van keepen van de 26-jarige oud-Ajacied.

De mededeling van Song viel volgens verschillende media niet in goede aarde bij Onana. Vlak voor de wedstrijd tegen Servië van maandag werd bekend dat de doelman geen deel zou uitmaken van de selectie.

"Het werd mij niet toegestaan om Kameroen te helpen, zoals ik altijd heb gedaan", schrijft Onana dinsdag in een verklaring. "Ik heb me altijd goed gedragen en altijd in dienst gestaan van het team. Ik heb al mijn energie gebruikt om een oplossing te vinden voor de situatie, maar die wil is er aan de andere kant niet."

"Soms is het moeilijk om de plooien glad te strijken. Desondanks heb ik altijd respect voor de beslissingen van de mensen in de leiding die het team en land succes willen brengen. Ik wens mijn teamgenoten veel kracht toe. We hebben laten zien dat we ver kunnen komen dit toernooi."

André Onana komt niet meer in actie op het WK. Foto: AFP

'Het is altijd een privilege geweest om voor Kameroen uit te komen'

Met Devis Epassy als vervanger van Onana speelde Kameroen met 3-3 gelijk tegen Servië. De 'Ontembare Leeuwen', die in de eerste wedstrijd met 1-0 van Zwitserland verloren, moeten vrijdag van het al geplaatste Brazilië winnen om de achtste finales te bereiken.

Onana speelde tot dusver 35 interlands voor Kameroen en was bezig aan zijn eerste WK. De doelman van Internazionale, die 214 officiële wedstrijden voor Ajax keepte, gaat in zijn uitgebreide verklaring niet in op zijn toekomst bij het nationale elftal.

"De normen en waarden die ik uitdraag als persoon en speler, en die mijn familie me als kind heeft bijgebracht, laten zien wie ik ben. Het is altijd een privilege geweest om voor Kameroen uit te komen. Bedankt!", aldus Onana.

