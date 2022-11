Waar kijkt de FIFA naar als landen gelijk eindigen in de groepsfase?

De groepsfase op het WK is bijna voltooid. Dinsdag stelden Nederland, Senegal, Engeland en de Verenigde Staten al een ticket voor de achtste finales veilig. Brazilië, Frankrijk en Portugal waren na twee duels al zeker van de laatste zestien. Om de andere plaatsbewijzen wordt de komende dagen fel gestreden. Welke criteria geven de doorslag als landen gelijk eindigen?

Op het WK in Rusland vier jaar geleden was er in groep H sprake van een fotofinish tussen Japan en Senegal. Beide landen eindigden op vier punten en een doelsaldo van 4-4.

Het onderlinge resultaat bracht ook geen uitsluitsel (Japan-Senegal eindigde in 2-2), waardoor het fairplayklassement erbij werd gepakt. Voor Senegal viel het doek doordat het meer gele kaarten had geïncasseerd dan Japan.

In diverse poules zijn de verschillen deze keer eveneens klein. Naar welke criteria kijkt de FIFA op dit WK als landen in punten gelijk eindigen?

1. Doelsaldo

Anders dan de UEFA, die eerst kijkt naar het onderling resultaat, geeft bij de FIFA het doelsaldo de doorslag bij een gelijk aantal punten. Mede daardoor zal er de komende dagen veel worden gerekend. Als bij twee of meer landen het verschil tussen gemaakte doelpunten en geïncasseerde treffers gelijk is, kijkt de organisatie naar het aantal gemaakte treffers. Een doelsaldo van 9-7 is dan meer waard dan 8-6.

2. Onderling resultaat

Dat er bij toernooien vaak verwarring ontstaat over criteria komt doordat de UEFA het onderling resultaat voorrang geeft boven het doelsaldo. De FIFA hecht juist meer waarde aan het doelsaldo.

Doordat de kans niet extreem groot is dat landen eenzelfde doelsaldo hebben, wordt dit criterium niet vaak toegepast. En doordat teams elkaar op het WK maar eenmaal treffen, is de kans ook kleiner dan in pakweg de Champions League (met een thuis- en een uitwedstrijd) om op onderling resultaat het verschil te maken.

Voor Duitsland en Japan wordt het mogelijk rekenen bij de ontknoping in groep E. Foto: Getty Images

3. Fairplayklassement

Als ook het onderling resultaat niet de doorslag geeft, dan kijkt de FIFA naar het fairplayklassement. Het gaat dan om het aantal gele en rode kaarten. Misschien klinkt dit als een onrealistisch scenario, maar op het WK 2018 in Rusland werd Senegal dus uitgeschakeld omdat het in de groepsfase meer kaarten pakte dan Japan.

Niet elke kaart telt even zwaar. Een gele kaart staat voor -1, twee keer geel en dus rood voor -3, een directe rode kaart voor -4 en als een speler geel én direct rood pakt is dat -5.

4. Loten

Is er na het derde criterium nog geen onderscheid te maken tussen teams, dan wordt er geloot. Dit zou geen unicum zijn.

Op het WK 1990 eindigden Ierland en Nederland exact gelijk. Door het format dat destijds werd gehanteerd gingen beide teams door, maar via een loting werd bepaald wie op de tweede en derde plek zou finishen. Ierland trok aan het langste eind en mocht het in de achtste finales opnemen tegen Roemenië. Nederland moest het als nummer drie opnemen tegen de latere wereldkampioen West-Duitsland.

De situatie per groep

(Een * betekent dat het land zich al heeft geplaatst voor de achtste finales)

Stand groep C 1. Polen 2-4 (2-0)

2. Argentinië 2-3 (3-2)

3. Saoedi-Arabië 2-3 (2-3)

4. Mexico 2-1 (0-2)

Programma:

Woensdag, 20.00 uur: Polen-Argentinië

Woensdag, 20.00 uur: Saoedi-Arabië-Mexico

Stand groep D 1. Frankrijk* 2-6 (6-2)

2. Australië 2-3 (2-4)

3. Denemarken 2-1 (1-2)

4. Tunesië 2-1 (0-1)

Programma:

Woensdag, 16.00 uur: Australië-Denemarken

Woensdag, 16.00 uur: Tunesië-Frankrijk

Stand groep E 1. Spanje 2-4 (8-1)

2. Japan 2-3 (2-2)

3. Costa Rica 2-3 (1-7)

4. Duitsland 2-1 (2-3)

Programma:

Donderdag, 20.00 uur: Japan-Spanje

Donderdag, 20.00 uur: Costa Rica-Duitsland

Stand groep F 1. Kroatië 2-4 (4-1)

2. Marokko 2-4 (2-0)

3, België 2-3 (1-2)

4. Canada 2-0 (1-5)

Programma:

Donderdag, 16.00 uur: Kroatië-België

Donderdag, 16.00 uur: Canada-Marokko

Stand groep G 1. Brazilië* 2-6 (3-0)

2. Zwitserland 2-3 (1-1)

3. Kameroen 2-1 (3-4)

4. Servië 2-1 (3-5)

Programma :

: Vrijdag, 20.00 uur: Servië-Zwitserland

Vrijdag, 20.00 uur: Kameroen-Brazilië

Stand groep H 1. Portugal* 2-6 (5-2)

2. Ghana 2-3 (5-5)

3. Zuid-Korea 2-1 (2-3)

4. Uruguay 2-1 (0-2)

Programma:

Vrijdag, 16.00 uur: Ghana-Uruguay

Vrijdag, 16.00 uur: Zuid-Korea-Portugal

