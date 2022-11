WK-baas stelt aantal overleden arbeiders in Qatar bij van 3 naar 400 tot 500

Het hoofd van het organisatiecomité van het WK voetbal, Hassan Al Thawadi, heeft voor het eerst gezegd dat honderden arbeiders zijn overleden bij de voorbereiding op het mondiale eindtoernooi. Volgens eerdere informatie van Qatar waren dat er slechts drie.

"De schatting is dat er tussen de vierhonderd en vijfhonderd arbeiders zijn overleden. Ik ken het exacte aantal niet. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Laat ik duidelijk zijn: elke dode is er een te veel", zegt Al Thawadi in gesprek met Talk TV.

Het is voor het eerst dat de organisatie spreekt over honderden doden. The Guardian meldde in 2021 dat 6.500 arbeidsmigranten zouden zijn overleden sinds Qatar het WK toegewezen heeft gekregen, zoals bij de bouw van WK-stadions. Het land wordt al langer bekritiseerd vanwege de slechte werkomstandigheden voor gastarbeiders.

Volgens de officiële Qatarese cijfers waren er in die periode drie werkgerelateerde sterfgevallen op de bouwplaatsen. Dat werd ook meerdere keren gezegd door FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Maar mensenrechtenorganisaties schatten dat er honderden tot duizenden doden zijn gevallen.

'Elk jaar verbeteren de werkomstandigheden voor arbeiders'

Al Thawadi, die eerder sprak van "sensatiebelust nieuws" van The Guardian, benadrukt dat er veel is veranderd in Qatar. "Elk jaar zijn de werkomstandigheden voor arbeiders verbeterd. Hervormingen waren ook nodig, maar dat wisten we al. Daar zijn we voor de toewijzing van het WK aan Qatar al aan begonnen."

Begin november was Qatar nog tegen een compensatiefonds voor gewonde arbeiders en nabestaanden van arbeiders die zijn omgekomen op de bouwplaatsen. Verschillende voetbalbonden, waaronder de KNVB, hadden daarop aangedrongen.

De Qatarese minister van Arbeid noemde het idee voor een compensatiefonds een "publiciteitsstunt" van mensenrechtenorganisaties.

Het controversiële WK in Qatar is eind november begonnen en duurt nog tot en met 18 december.

