Bruno Fernandes dacht dat zijn eerste goal op naam van Ronaldo zou komen

Bruno Fernandes is er niet zeker van dat hij maandagavond verantwoordelijk was voor beide treffers van Portugal in het WK-duel met Uruguay (2-0). Volgens de middenvelder had zijn eerste doelpunt misschien wel op naam van Cristiano Ronaldo moeten komen.

De 28-jarige Fernandes gaf aan het begin van de tweede helft in het Lusail Stadium een indraaiende voorzet die in de verre hoek belandde. Ronaldo leek de bal nog met zijn hoofd te schampen en claimde het doelpunt, maar op de beelden viel dat niet op te maken. De FIFA gaf het doelpunt dan ook aan Fernandes.

"Ik had het gevoel dat Cristiano de bal nog raakte", zei de middenvelder van Manchester United na afloop. "Ik gaf ook een voorzet op hem. Maar het is niet belangrijk. Wat telt is dat we tegen een heel moeilijke tegenstander een plek in de volgende ronde hebben veiliggesteld."

Als het doelpunt wel op naam van Ronaldo was gekomen, dan had hij nu twee treffers op zijn naam staan in Qatar. In de eerste groepswedstrijd van Portugal tegen Ghana (3-2-zege) was de sterspeler wel verantwoordelijk voor de 1-0. Daarmee werd hij de eerste speler ooit die op vijf WK's een doelpunt wist te maken.

Cristiano Ronaldo claimde het eerste doelpunt van Portugal, maar Bruno Fernandes kreeg de treffer op zijn naam. Foto: Getty Images

Portugal lijkt Brazilië te ontlopen in achtste finales

In de blessuretijd van de wedstrijd tegen Uruguay maakte Fernandes zijn tweede treffer door een strafschop te benutten. Ronaldo was tegen Ghana nog de penaltynemer, maar de aanvoerder was in de 82e minuut al naar de kant gehaald door bondscoach Fernando Santos.

Door de zwaarbevochten zege op Uruguay plaatste Portugal zich na twee speelronden al voor de achtste finales. De Europees kampioen van 2016 is ook al zo goed als zeker van de groepswinst, maar die moet vrijdag in de wedstrijd tegen Zuid-Korea nog wel worden veiliggesteld.

De eerste plek in de poule is van belang, want de nummer twee neemt het in de achtste finales hoogstwaarschijnlijk op tegen Brazilië. Santos gaat dan ook geen spelers sparen tegen Zuid-Korea. "De eerste plek is nog niet zeker. Daar gaan we vol voor, niet alleen omdat we misschien Brazilië kunnen treffen."

Stand groep H 1. Portugal 2-6 (5-2)

2. Ghana 2-3 (5-5)

3. Zuid-Korea 2-1 (2-3)

4. Uruguay 2-1 (0-2)

