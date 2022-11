Makkelie leidt met Polen-Argentinië zijn tweede wedstrijd van dit WK

Danny Makkelie heeft voor de tweede keer dit WK een wedstrijd toegewezen gekregen. De scheidsrechter heeft woensdag over het duel tussen Polen en Argentinië in groep C.

Makkelie had zondag de leiding bij de wedstrijd tussen toplanden Spanje en Duitsland, die met 1-1 gelijkspeelde. De 39-jarige Nederlander gaf toen onder meer vier gele kaarten.

Tegen Polen hoopt het Argentinië van Lionel Messi zich voor de achtste finales te plaatsen. Bij een overwinning op de ploeg van onder anderen Robert Lewandowski zijn de Argentijnen hoe dan ook door.

Het is voor Makkelie de eerste keer dat hij als scheidsrechter actief is op een WK. Vier jaar geleden was hij er op het WK in Rusland ook bij, maar toen fungeerde hij als VAR.

Vorig jaar debuteerde Makkelie op het EK. Hij speelde toen direct een voorname rol door de halve finale tussen Engeland en Denemarken te leiden.

