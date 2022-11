Portugal en Ronaldo door zege op Uruguay als derde naar achtste finales WK

Delen via E-mail

Portugal heeft zich maandag als derde land geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal in Qatar. Bruno Fernandes was tegen Uruguay de grote man met twee doelpunten: 2-0.

Fernandes maakte na rust de openingstreffer in het Lusail Iconic Stadium. De middenvelder leek met een succesvolle voorzet Cristiano Ronaldo te assisteren, maar de FIFA bepaalde dat de treffer voor Fernandes was en niet voor de 37-jarige superster.

Uruguay zocht naarstig naar de gelijkmaker, maar kreeg vlak voor tijd de rekening gepresenteerd. De VAR zag een handsbal van Uruguay-verdediger José Maria Giménez in het strafschopgebied, waarna Fernandes vanaf 11 meter koeltjes afrondde.

Portugal is het derde land dat al zeker is van de volgende ronde. Frankrijk en Brazilië plaatsten zich eerder voor de achtste finales door ook hun beide groepswedstrijden te winnen.

Uruguay maakt ook nog kans op de achtste finales. De Zuid-Amerikanen moeten dan vrijdag om 16.00 uur in de laatste groepswedstrijd winnen tegen Ghana. Zuid-Korea moet tegelijkertijd dan ook nog een slechtere score neerzetten tegen Portugal.

Uruguay begon dit keer zonder Suárez. De aanvaller stond bij het eerste groepsduel met Zuid-Korea (0-0) nog in de basis, maar moest tegen Portugal plaatsmaken voor Edinson Cavani. Bij Portugal startte onder anderen verdediger Pepe (39), die na Roger Milla (42) en oud-PSV'er Atiba Hutchinson (39) de oudste veldspeler ooit op een WK werd.

In de eerste helft had Portugal liefst 70 procent balbezit, maar concrete kansen bleven uit. William schoot over na voorbereidend werk van Ronaldo, terwijl pogingen van João Felix en Bernardo Silva eveneens faalden.