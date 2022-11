In beeld Veldbetreder met regenboogvlag onderbreekt Portugal-Uruguay

De wedstrijd tussen Portugal en Uruguay op het WK voetbal in Qatar is maandagavond kort stilgelegd nadat een fan het veld betrad. De man toonde de regenboogvlag en had twee politieke boodschappen op zijn shirt staan.

Op de voorkant van het shirt van de man stond 'Save Ukraine'. Foto: Getty Images

Op de achterkant was 'Respect for Iranian woman' leesbaar. Foto: Getty Images

Met zijn actie vroeg de man aandacht voor verschillende heikele kwesties. Foto: Getty Images

De regenboogvlag bleef op het veld achter en werd door de scheidsrechter verwijderd. Foto: Getty Images

De veldbetreder werd vrij snel afgevoerd. Foto: Getty Images

De wedstrijd werd daarna hervat. Foto: Getty Images

