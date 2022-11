Ghanezen prijzen zich gelukkig met Kudus: 'Hij wordt een heel grote speler'

Bondscoach Otto Addo en aanvoerder Andre Ayew van Ghana zijn maar wat blij dat ze Mohammed Kudus in hun ploeg hebben. De spelmaker van Ajax vervulde maandag op het WK voetbal in Qatar een hoofdrol door zijn land met twee goals naar een 3-2-zege op Zuid-Korea te loodsen.

De 22-jarige Kudus zette Ghana in het Education City Stadium in Al Rayyan na ruim een half uur op 2-0. In de 68e minuut zorgde hij voor het winnende doelpunt.

"Hij is een goede jongen die één tegen één heel snel is en beschikt over spelintelligentie", zei bondscoach Addo. "Hij moet wel verdedigend wat meer werken, maar hij is op weg om een hele grote speler te worden."

Aanvoerder Ayew voorspelde Kudus eveneens een mooie toekomst. "Ik wist dat al, Ghana weet het nu en de hele wereld zal het weten. Er gaat nog heel veel moois komen van mijn jongen."

Kudus heeft dit seizoen bij Ajax niet altijd een basisplaats, maar kan met tien goals in 21 duels wel goede cijfers overleggen. In het shirt van Ghana staat hij op zeven doelpunten in twintig interlands.

Mohammed Kudus werd verkozen tot man van de wedstrijd. Foto: Getty Images

Ghana heeft nog volop kans

Door zijn glansrol tegen de Zuid-Koreanen werd Kudus uitgeroepen tot man van de wedstrijd. De Ajacied bleef daar bescheiden onder en wilde het niet te veel over zichzelf hebben.

"Iedereen speelde op de toppen van zijn kunnen. Ik wil mijn teamgenoten bedanken, het was een collectieve prestatie", zei hij. "De energie is goed. We hebben er alle vertrouwen in en gaan met dezelfde mentaliteit en dezelfde intensiteit de volgende wedstrijd in."

Ghana sluit de groepsfase van het WK volgende week maandag af tegen Uruguay. De Afrikanen, die het toernooi in Qatar begonnen met een nederlaag tegen Portugal, hebben nog alle kans op de volgende ronde.

