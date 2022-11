Brazilië ploetert zonder Neymar naar zege op Zwitsers en is achtstefinalist op WK

Brazilië heeft maandag de achtste finales van het WK voetbal in Qatar bereikt. Zonder de geblesseerde sterspeler Neymar boekte de topfavoriet voor de eindzege een moeizame 1-0-zege op Zwitserland, waarmee kwalificatie een feit was.

Brazilië had het erg moeilijk met het taaie Zwitserland, maar leek na ruim een uur spelen op voorsprong te komen. Een doelpunt van Vinícius Júnior werd echter door de VAR afgekeurd vanwege buitenspel.

In de 83e minuut viel alsnog de winnende treffer voor Brazilië. Na een schitterende aanval schoot Casemiro de bal in de verre hoek. Daarmee was het verzet van Zwitserland gebroken en een plek in de achtste finales voor Brazilië een feit.

Brazilië is na Frankrijk het tweede land dat zich tot dusver heeft geplaatst voor de volgende ronde op het WK. Portugal kan zich later op de maandag in dat rijtje voegen bij een zege op Uruguay (aftrap 20.00 uur). In alle andere poules volgt de beslissing in de laatste speelronde.

Brazilië moest het tegen Zwitserland stellen zonder sterspeler Neymar. De aanvaller van Paris Saint-Germain hield een enkelkwetsuur over aan het gewonnen duel met Servië (2-0). Het is onduidelijk of Neymar dit WK nog in actie komt.

Brazilië speelt vrijdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) de derde en laatste groepswedstrijd tegen Kameroen. Zwitserland treft op hetzelfde moment Servië, dat eerder maandag met 3-3 gelijkspeelde tegen Kameroen.

Groep G 1. Brazilië 2-6 (3-0)

2. Zwitserland 2-3 (1-1)

3. Kameroen 2-1 (3-4)

4. Servië 2-1 (3-5)

Casemiro juicht na het laatste fluitsignaal in Doha. Foto: Getty Images

Zwitserland houdt zich knap staande

Zonder de afwezige Neymar en de gepasseerde Antony ging Brazilië op jacht naar een plek in de achtste finales, maar Zwitserland weigerde lang mee te werken aan het Braziliaanse feestje. De ploeg van bondscoach Murat Yakin hield de rijen gesloten en zodoende kwamen de handige aanvallers van Brazilië amper in het spel voor.

Pas na 27 minuten spelen volgde de eerste kans voor Brazilië. Vinícius besloot zelf te schieten in plaats van af te leggen op Richarlison, die Brazilië met onder meer een fraaie omhaal aan de zege op Servië hielp. Die keuze pakte verkeerd uit: de Zwitserse doelman Yann Sommer redde. Ondertussen vielen de stadionlampen nog voor een paar seconden uit. Het spel kon snel worden hervat.

Na de onderbreking beet Zwitserland wat meer van zich af, mede omdat Brazilië erg slordig aan de bal was. Grote kansen leverde dat niet op voor de Zwitsers. Aan de andere kant kwam Richarlison een teenlengte tekort om een voorzet van Vinícius binnen te glijden.

Na ruim een uur spelen leek Brazilië de voorsprong te pakken te hebben. Vinícius rondde een snelle uitbraak af, maar de videoscheidsrechter constateerde dat in de aanloop naar de treffer Richarlison buitenspel stond. Daardoor ging er een streep door de 1-0.

Na een ware belegering en het invallen van Antony viel de treffer in de 83e minuut alsnog. Middenvelder Casemiro was het eindstation van een prachtige aanval over meerdere schijven en rondde als een spits af. Nu Brazilië ook moeizame wedstrijden kan winnen, zullen de verwachtingen rond de vijfvoudig wereldkampioen alleen maar toenemen.

