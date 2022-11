Coach Martínez erkent spanningen binnen selectie België: 'We zijn net een familie'

Bondscoach Roberto Martínez geeft maandag toe dat er spanningen zijn binnen de selectie van België. Het land verloor zondag op het WK voetbal met 0-2 van Marokko, waardoor een goed resultaat tegen Kroatië in het laatste groepsduel noodzakelijk is om de volgende ronde te halen.

Tijdens de wedstrijd tegen Marokko hadden verschillende spelers woordenwisselingen met elkaar. Zo hadden Toby Alderweireld en Kevin De Bruyne het vlak voor rust verbaal met elkaar aan de stok.

"Ja, er zijn spanningen in de groep, maar dat is logisch", zei Martínez in gesprek met RTBF. "De spelers zijn al zo lang samen, het is net een familie. In elke familie zijn er wel spanningen. Zo niet, dan heb je geen emoties."

België won de eerste groepswedstrijd met 1-0 van Canada, maar staat door het verlies tegen Marokko derde in de poule. Kroatië en Marokko hebben een punt meer dan de Belgen.

Groep F 1. Kroatië 2-4 (4-1)

2. Marokko 2-4 (2-0)

3. België 2-3 (1-2)

4. Canada 2-0 (1-5)

Romelu Lukaku maakte zondag tegen Marokko zijn rentree na een maand blessureleed. Foto: Getty Images

Martínez blij met terugkeer Lukaku

Martínez verwacht dat zijn spelers bij de wedstrijd tegen Kroatië beter gaan presteren. "Het is de eerste keer dat we ons in deze situatie bevinden op een WK", vervolgde de Spaanse coach, die in 2018 met België nog de halve finale van het WK bereikte.

De trainer is blij dat Romelu Lukaku is hersteld van een blessure. De spits kwam tegen Marokko vlak voor tijd als invaller binnen de lijnen. "Je hoopt natuurlijk dat je beste spelers op het veld staan. We zijn daarom blij dat Romelu er weer bij is. We moeten nog kijken of hij kan starten tegen Kroatië."

België neemt het donderdag om 16.00 uur op tegen Kroatië. De ploeg van Martínez is bij winst zeker van de knock-outfase. Tegelijkertijd strijdt Marokko tegen het al uitgeschakelde Canada.

