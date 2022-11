Bondscoach VS biedt excuses aan in vlaggenrel en zegt mee te leven met Iran

Bondscoach Gregg Berhalter van de Verenigde Staten heeft dinsdag zijn excuses aangeboden aan Iran. Op sociale media was veel ophef ontstaan toen de Amerikaanse voetbalbond een aangepaste vlag van Iran deelde, waarop het embleem van de Islamitische Republiek was verwijderd.

"Wij hadden er geen idee van wat de bond naar buiten bracht. De staf niet en de spelers ook niet", zei Berhalter een dag voor de confrontatie tussen de Verenigde Staten en Iran. "Het team is niet bezig met die externe zaken en heeft de focus op de wedstrijd."

"Het enige wat we nu nog kunnen doen is excuses aanbieden namens de spelers en de staf, maar nogmaals: we hadden geen idee. Ik wil daarmee niet afstandelijk klinken of desinteresse tonen, want we leven mee met het Iraanse volk, maar wij denken nu alleen maar aan de wedstrijd."

De Verenigde Staten en Iran zijn al jaren gezworen vijanden van elkaar. Iran reageerde woedend op de actie van de Amerikaanse bond en eiste sancties van de FIFA tegen de VS. Het bericht werd vervolgens snel verwijderd.

Voor de Iraanse bondscoach Carlos Queiroz was dat niet genoeg. Hij vestigde dinsdag tijdens zijn persconferentie de aandacht op recente schietpartijen op Amerikaanse scholen, waarbij tientallen doden vielen.

"We hebben vaak gezegd dat we solidair zijn met alle humanitaire doelen", zei Queiroz. "Als je het hebt over mensenrechten, racisme, kinderen die op scholen sterven door schietpartijen, zijn we solidair met iedereen. Maar 90 minuten lang een glimlach brengen, dat is onze missie."

In een foto van de stand, gemaakt door de Amerikaanse voetbalbond, ontbrak het embleem van de Islamitische Republiek in de vlag van Iran. Foto: Amerikaanse voetbalbond

Weer ophef rond Iraans elftal

Voor Iran is de ophef over de vlag een nieuw relletje op dit WK. Zondag ruziede Queiroz met Jürgen Klinsmann over uitspraken over de speelwijze van Iran. Eerder lag de nationale ploeg onder vuur vanwege een ontmoeting met de Iraanse president Ebrahim Raisi, die leiding geeft aan het repressieve bewind in het land.

Sinds de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in september van dit jaar is het onrustig in Iran. De religieuze politie van het land pakte haar op omdat ze haar hoofd niet goed had bedekt. Ze stierf op het politiebureau, mogelijk als gevolg van politiegeweld.

Na Amini's dood braken er massaal protesten uit in Iran om meer vrouwenrechten en vrijheid te eisen. De opstand leidde tot gewelddadig optreden van de religieuze politie in Iran. Zeker 348 mensen zijn gedood en meer dan 15.000 mensen zijn gearresteerd.

Ook op het WK was de verdeeldheid onder de Iraanse bevolking zichtbaar. Tijdens de wedstrijden van Iran zijn bij voetbalsupporters van het land zowel vlaggen met het embleem als vlaggen zonder te zien.

De Verenigde Staten en Iran strijden dinsdag in de laatste groepswedstrijd om een plek in de achtste finales. Na de zege op Wales heeft Iran normaal gesproken aan een gelijkspel genoeg voor het ticket naar de volgende ronde, terwijl de Verenigde Staten moeten winnen.

Groep B 1. Engeland 2-4 (6-2)

2. Iran 2-3 (4-6)

3. Verenigde Staten 2-2 (1-1)

4. Wales 2-1 (1-3)

