Hoofd WK-organisatie vindt dat OneLove-actie juist voor verdeeldheid zorgt

Hassan Al-Thawadi, het hoofd van het organisatiecomité van het WK voetbal in Qatar, heeft zich maandag uitgesproken over de zeven westerse landen die aan de OneLove-campagne zijn verbonden. De Qatarees vindt dat Nederland en de zes andere landen de islamitische cultuur niet respecteren.

"Als een ploeg zo'n band het hele seizoen draagt, is dat anders dan wanneer ze naar Qatar komen om een statement te maken. Daar heb ik problemen mee. Simpelweg omdat dit deel van de wereld eigen normen en waarden heeft", zegt Al-Thawadi in een interview met talkSPORT .

"Het gaat niet alleen Qatar, maar de hele Arabische wereld aan. Het is prima als teams iets willen uitdragen of ergens voor staan. Maar wat ze nu eigenlijk zeggen, is dat ze ertegen protesteren dat een islamitisch land een evenement organiseert."

"We hebben vanaf dag één gezegd dat iedereen welkom is en we willen dat de mensen dat hier ervaren. We hebben ze ook gevraagd om onze cultuur en religie te respecteren."