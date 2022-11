WK-programma van vandaag: Cruciaal duel voor België, Marokko en Duitsland

Voor België en Marokko is het donderdag erop of eronder op het WK voetbal. Beide teams strijden met Kroatië om twee tickets voor de achtste finales. In groep E probeert Duitsland een tweede achtereenvolgende uitschakeling in de eerste ronde te voorkomen.

WK-programma 1 december

16.00 uur : Kroatië-België (groep F)

: Kroatië-België (groep F) 16.00 uur : Canada-Marokko (groep F)

: Canada-Marokko (groep F) 20.00 uur : Japan-Spanje (groep E)

: Japan-Spanje (groep E) 20.00 uur: Costa Rica-Duitsland (groep E)

Kroatië-België

Scheidsrechter : Anthony Taylor (Eng)

: Anthony Taylor (Eng) Stadion: Ahmad Bin Ali Stadium in Al Rayyan

Kroatië gaat na een doelpuntloos gelijkspel tegen Marokko en een 4-1-overwinning op Canada aan kop in groep F. Het Balkanland heeft zijn schaapjes nog niet op het droge: bij een nederlaag tegen België is de kans erg groot dat het doek valt.

België maakt op deze eindronde een dramatische indruk. Het won onverdiend met 1-0 van Canada, waarna een terechte 0-2-nederlaag tegen Marokko volgde. De nummer drie van het vorige WK heeft normaal gesproken alleen aan een zege op Kroatië voldoende om de eerste ronde te overleven. Bij een gelijkspel moet België hopen op een ruime Canadese zege op Marokko.

De kans is in elk geval erg groot dat Kroatië of België al in de eerste ronde strandt. Beide teams reikten vier jaar geleden tot de halve eindstrijd. Kroatië verloor de finale van Frankrijk en België veroverde brons, na een nederlaag in de halve finales tegen datzelfde Frankrijk.

Volg de WK-update Krijg elke dag een melding met de wedstrijden van morgen Blijf met meldingen op de hoogte

Weetje: Thibaut Courtois speelde zondag zijn 24e wedstrijd op een EK of WK, een Belgisch record. Tot zondag ging de doelman nog samen met Jan Ceulemans (23 duels op een EK of WK) aan de leiding in dit klassement.

Balans eerdere ontmoetingen: 3 zeges Kroatië, 4 gelijke spelen, 3 zeges België

Stand groep F 1. Kroatië 2-4 (4-1)

2. Marokko 2-4 (2-0)

3, België 2-3 (1-2)

4. Canada 2-0 (1-5)

Lovro Majer (links) maakte zondag de 4-1 tegen Canada. Foto: ANP / EPA

Canada-Marokko

Scheidsrechter : Raphael Claus (Bra)

: Raphael Claus (Bra) Stadion: Al Thumama Stadium in Doha

Voor Canada eindigt het WK met de wedstrijd tegen Marokko. De ploeg van bondscoach John Herdman is uitgeschakeld door de nederlagen tegen België en Kroatië. Over vier jaar keert Canada sowieso terug op het hoogste podium. Dan organiseert het land samen met Mexico en de Verenigde Staten de 23e WK-editie.

Marokko staat na twee speelrondes op liefst vier punten. Dankzij de 2-0-zege op België is de kans groot dat de Noord-Afrikanen voor de tweede keer de achtste finales bereiken. Aan een gelijkspel heeft Marokko al genoeg om de groep door te komen. Onder de nieuwe bondscoach Walid Regragui hebben 'De Leeuwen van de Atlas' in vijf interlands nog geen enkele goal om de oren gekregen.

Weetje: Marokko kan de eerste Afrikaanse ploeg in de WK-historie worden die drie achtereenvolgende clean sheets noteert.

Balans eerdere ontmoetingen: 0 zeges Canada, 1 gelijkspel, 2 zeges Marokko

Stand groep F 1. Kroatië 2-4 (4-1)

2. Marokko 2-4 (2-0)

3, België 2-3 (1-2)

4. Canada 2-0 (1-5)

Hakim Ziyech (rechts) verzorgde tegen België de assist bij de 2-0 van Zakaria Aboukhlal. Foto: Getty Images

Japan-Spanje

Scheidsrechter : Victor Gomes (ZAf)

: Victor Gomes (ZAf) Stadion: Khalifa International Stadium in Al Rayyan

Japan werd zondag door Costa Rica van zijn roze wolk gestoten. Het Aziatische land was het WK nog begonnen met een 1-2-zege op Duitsland, maar ging daarna met 0-1 onderuit tegen Costa Rica. Daardoor kan Japan zich in elk geval geen nederlaag permitteren tegen Spanje. De ploeg van bondscoach Hajime Moriyasu is bij een zege zeker van de volgende ronde. Een gelijkspel volstaat ook, mits Costa Rica-Duitsland in een remise eindigt. Bij een gelijkspel van Japan en een Duitse zege wordt gekeken naar het doelsaldo.

Spanje heeft in elk scenario aan een gelijkspel genoeg om de eerste ronde te overleven. De wereldkampioen van 2010 hakte tijdens de eerste speelronde Costa Rica (7-0) in de pan, waarna zondag een 1-1-gelijkspel tegen Duitsland volgde.

Weetje: Spanje heeft dit WK al acht doelpunten gemaakt, net zo veel als tijdens de gewonnen editie van 2010. Het nationale record is elf en werd neergezet in 1986. Destijds strandden de Zuid-Europeanen in de kwartfinales tegen België.

Balans eerdere ontmoetingen: 0 zeges Japan, 0 gelijke spelen, 1 zege Spanje

Stand groep E 1. Spanje 2-4 (8-1)

2. Japan 2-3 (2-2)

3. Costa Rica 2-3 (1-7)

4. Duitsland 2-1 (2-3)

De pas achttienjarige Gavi is dit WK een van de uitblinkers bij Spanje. Foto: Getty Images

Costa Rica-Duitsland

Scheidsrechter : Stéphanie Frappart (Fra)

: Stéphanie Frappart (Fra) Stadion: Al Bayt Stadium in Al Khor

Met een vernederende 7-0-nederlaag tegen Spanje kende Costa Rica een dramatische WK-start. De kwartfinalist van het WK 2014 had het zondag ook tegen Japan erg lastig, maar won wel. Keysher Fuller maakte het verschil: 0-1. Costa Rica plaatst zich sowieso voor de volgende ronde bij een zege op Duitsland. Een gelijkspel is genoeg als Japan verliest van Spanje.

Na de 1-2-nederlaag tegen Japan en het 1-1-gelijkspel tegen Spanje moet Duitsland in elk geval winnen van Costa Rica om kans te maken op het bereiken van de laatste zestien. Als viervoudig wereldkampioen Duitsland zegeviert, is het sowieso door als Japan tegelijkertijd verliest van Spanje. Als Duitsland wint en Japan-Spanje in een gelijkspel of een Japanse zege eindigt, zal het aankomen op het doelsaldo.

De wedstrijd staat onder leiding van Stéphanie Frappart, de eerste vrouw die een WK-duel gaat leiden in de 92-jarige historie van het evenement.

Weetje: In 2006 stonden Duitsland en Costa Rica tegenover elkaar in de openingswedstrijd. Mede dankzij twee treffers van Miroslav Klose zegevierde de toenmalige gastheer met 4-2.

Balans eerdere ontmoetingen: 0 zeges Costa Rica, 0 gelijke spelen, 1 zege Duitsland

Stand groep E 1. Spanje 2-4 (8-1)

2. Japan 2-3 (2-2)

3. Costa Rica 2-3 (1-7)

4. Duitsland 2-1 (2-3)

Miroslav Klose viert een van zijn treffers tijdens de openingswedstrijd van het WK 2006 tussen Duitsland en Costa Rica. Foto: Getty Images

Eerder

Aanbevolen artikelen