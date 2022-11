Ajacied Kudus houdt WK-droom Ghana in leven met twee goals tegen Zuid-Korea

Mohammed Kudus heeft Ghana maandag een overwinning bezorgd tegen Zuid-Korea op het WK voetbal in Qatar. Dankzij twee goals van de Ajacied boekte het Afrikaanse land een cruciale zege: 2-3.

Kudus zette na een half uur zijn eerste WK-treffer op het scorebord. De middenvelder van Ghana reageerde alert bij een indraaiende voorzet van Jordan Ayew en gidste de bal met een subtiele hoofdbeweging in de verre hoek.

Ghana stond toen al op een 0-1-voorsprong dankzij Mohammed Salisu. Bij een vrije trap van dezelfde Ayew bleef de bal vlak voor het Zuid-Koreaanse doel hangen, waarna de verdediger de bal in het net knalde.

Gue-sung Cho zette in de tweede helft Zuid-Korea naast Ghana dankzij twee kopgoals, maar daarna deed Kudus weer van zich spreken. De Ajacied was het eindstation van een fraaie aanval van het Afrikaanse land.

Door de overwinning klimt Ghana naar de tweede plek in groep H. De ploeg van bondscoach Otto Addo speelt in de laatste speelronde tegen Uruguay, dat om 20.00 uur nog in actie komt tegen Portugal. Zuid-Korea bezet de laatste plek en speelt vrijdag de laatste groepswedstrijd tegen Portugal.

Stand groep H 1. Portugal 1-3 (2-1)

2. Ghana 2-3 (5-5)

3. Uruguay 1-1 (0-0)

4. Zuid-Korea 2-1 (2-3)

Ghana grijpt de leiding

Ghana had in het begin weinig te vertellen in het Education City Stadium. Zuid-Korea had het meeste balbezit, maar kon net als bij de eerste groepswedstrijd tegen Uruguay (0-0) nauwelijks gevaar stichtten.

Halverwege de eerste helft zette Salisu Ghana op voorsprong. De bal bleef bij een voorzet van Jordan Ayew hangen in het strafschopgebied. Salisu was er als de kippen bij en schoot binnen. De VAR keek nog naar een handsbal van André Ayew voorafgaand aan de goal, maar constateerde dat er geen opzet in het spel was en keurde het doelpunt goed.

Even later liet Kudus zich zien. Ayew leverde wederom goed voorbereidend werk door de bal in het vijandelijke strafschopgebied te slingeren. Kudus torende boven zijn directe tegenstander uit, schampte de bal en kopte raak.

Blijdschap bij Zuid-Korea na de tweede treffer van Gue-sung Cho. Foto: Reuters

Zuid-Korea toont veerkracht na rust

Zuid-Korea kwam in de tweede helft snel langszij door twee kopgoals van Cho. De aanvaller kopte in minuut 58 de bal tegen de touwen na een voorzet van Kang-in Lee en was drie minuten later trefzeker na een assist van Jin-Su Kim.

Ghana was even van slag, maar Kudus bezorgde zijn ploeg alsnog de drie punten. Na een aanval via verschillende schijven belandde de bal bij de Ajacied, die met een schuiver doelman Seung-gyu Kim passeerde.

Zuid-Korea zocht daarna naarstig naar de gelijkmaker. Zo werd een inzet van sterspeler Son Heung-min van de lijn gehaald en redde doelman Lawrence Ati-Zigi knap een vrije trap. In blessuretijd voorkwam Ati-Zigi meerdere malen de 3-3.

Bondscoach Paulo Bento van Zuid-Korea kreeg na het laatste fluitsignaal nog een rode kaart van scheidsrechter Anthony Taylor. De Portugees was woest dat de arbiter al had afgefloten terwijl zijn ploeg nog een corner moest nemen.

