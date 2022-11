Van Gaal vindt niet dat wereldtitel-ambitie onnodig druk legt op Oranjespelers

Volgens Louis van Gaal legt het uitspreken van de ambitie om wereldkampioen te worden niet onnodig veel druk op de spelers van het Nederlands elftal. Volgens de bondscoach is die ambitie nodig om het maximale uit zijn selectie te halen op het WK voetbal in Qatar.

"Ik denk dat je altijd een doel moet benoemen. Ja, ik moet zeggen waarvoor wij in Qatar zijn, want dan kunnen we er naartoe werken", zei Van Gaal maandag op de persconferentie. "Het is niet goed om te zeggen dat de kwartfinale het doel is. De juiste manier is denken dat je wereldkampioen wordt."