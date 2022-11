Onana vertrok na slechtnieuwsgesprek met bondscoach: 'We eisen discipline'

André Onana heeft zélf aan de bondscoach van Kameroen gevraagd om hem uit de selectie te laten voor de wedstrijd tegen Servië op het WK voetbal in Qatar. Volgens Rigobert Song deed de voormalig doelman van Ajax dat nadat hij te horen had gekregen dat hij gepasseerd zou worden.

Song wilde na afloop van de spectaculaire 3-3 tegen Servië niet zeggen waarom Onana op de bank zou zitten. Volgens verschillende media wilde de bondscoach van Kameroen dat de keeper van Internazionale zijn stijl zou aanpassen.

In de eerste wedstrijd tegen Zwitserland viel op dat Onana verschillende keren ver uit zijn doel kwam om het spel voort te zetten. Hij stond zelfs voor zijn centrale verdedigers. Song wilde dat de keeper vaker onder de lat staat. Daarom zou hij hem passeren ten faveure van Devis Epassy.

Dat viel niet in goede aarde bij Onana, die van 2015 tot afgelopen zomer onder contract bij Ajax stond. Volgens media uit Kameroen liepen de discussies hoog op. Onana zou Song vervolgens zelf hebben verzocht om hem buiten de wedstrijdselectie te laten.

Song liet het op de persconferentie bij "disciplinaire redenen". "De positie van de keeper is heel belangrijk", verklaarde hij. "We zitten in een moeilijk toernooi en het is mijn taak om het team boven de individuen te plaatsen, ook al is hij een van de beste keepers van Europa."

"Je moet je aanpassen aan de discipline van het team. Dat eisen we op dit WK en dat verdedigen we ook. Als je dat niet kunt, als je niet wil aanpassen aan wat we van dit team vragen, dan denk ik dat het nodig is om een stap opzij te zetten en je verantwoordelijkheid te nemen."

Bondscoach Rigobert Song besloot André Onana te passeren voor de wedstrijd tegen Servië. Foto: Getty Images

Onduidelijk of Onana terugkeert

Song kon nog niet zeggen of Onana nog terugkeert bij Kameroen. De 35-voudig-international heeft nog niet gereageerd op zijn afwezigheid. "We zullen zien of hij doorgaat en of hij zich weer aan de regels kan houden."

Epassy, de vervanger van Onana, maakte geen geweldige indruk in de wedstrijd tegen Servië. Bij de 1-2 van Servië leek het afstandsschot van Sergej Milinkovic-Savic houdbaar en niet veel later kwam hij tevergeefs uit zijn doel bij de 1-3 van Milinkovic-Savic.

Song erkende dat hij een "groot risico" nam door Onana te passeren en Epassy op te stellen. "Maar ik ben de vader van deze kinderen. Dus als ik risico's én beslissingen moet nemen, dan doe ik dat en sta ik achter wat ik doe."

Door het gelijkspel heeft Kameroen een wonder nodig in de strijd om een plek in de achtste finales. De 'Ontembare Leeuwen' hebben één punt na twee wedstrijden en spelen vrijdag tegen Servië. Later op de dag staan Brazilië en Zwitserland tegenover elkaar (aftrap 17.00 uur Nederlandse tijd).

Groep G 1. Brazilië 1-3 (2-0)

2. Zwitserland 1-3 (1-0)

3. Kameroen 2-1 (3-4)

4. Servië 2-1 (3-5)

