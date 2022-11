Van Gaal houdt voorlopig vast aan bekritiseerd systeem: 'Zo komen we verder'

Bondscoach Louis van Gaal gaat het 5-3-2-spelsysteem niet veranderen voor de laatste groepswedstrijd van dinsdag tegen het al uitgeschakelde Qatar op het WK. Na het zwakke optreden tegen Ecuador was er veel kritiek op de tactiek van Oranje en klonk er een luide roep om 4-3-3.

"Qatar speelt ook in een 5-3-2-systeem, dus je krijgt dan meer een schaakwedstrijd", zei Van Gaal maandag op een persconferentie. "Dat is niet altijd leuk om naar te kijken, maar wel een manier om verder te komen."

Van Gaal koos vorig jaar bij zijn aantreden voor het traditionele 4-3-3-systeem, maar dat deed hij toen op voorspraak van de spelers. Na de kwalificatie voor het WK in Qatar stapte de bondscoach over naar een systeem met vijf verdedigers, omdat hij die veldbezetting het beste vindt passen bij dit Oranje.

Vrijdag tegen Ecuador kwam Nederland totaal niet uit de verf in het 5-3-2-systeem en ontsnapte Oranje aan een nederlaag (1-1). Vier dagen eerder tegen Senegal sprankelde het spel van de ploeg van Van Gaal ook al niet tegen Senegal, ook al werd er met 0-2 gewonnen.

Van Gaal gaat zijn plannen desondanks niet omver gooien. "Ik heb er anderhalf jaar over nagedacht. Het zou kunnen dat ik het op een gegeven moment ga aanpassen, maar daar zie ik op dit moment de noodzaak niet van in."

Louis van Gaal is blij met de ontwikkeling van Xavi Simons. Foto: Pro Shots

'Xavi Simons maakt ontwikkeling door'

Ook de naam van Xavi Simons werd vaak genoemd als mogelijke basisklant. De revelatie van PSV kwam op dit WK nog niet in actie, maar is volgens Van Gaal wel "een stap dichterbij" speelminuten gekomen. Van Gaal wilde niet zeggen of hij dinsdag tegen Qatar gaat spelen.

"Ik heb toevallig vandaag tegen hem gezegd dat hij een stap zou kunnen maken", aldus Van Gaal. "Hij maakt een stijgende ontwikkeling door op de trainingen. Het hangt van de wedstrijd en de opstelling van de tegenstander af of er een wisseling van de wacht gaat plaatsvinden. Daar kan ik nu niks over zeggen."

Ook weigerde Van Gaal zich uit te laten over een mogelijke basisplaats van Memphis Depay. De aanvaller is op de weg terug van een hamstringblessure en viel tegen Ecuador na rust in. De topschutter maakte tijdens zijn invalbeurt een bijzonder zwakke indruk.

"Wij nemen geen risico met Memphis en zullen dat ook niet doen. Om wereldkampioen te worden, hebben we Memphis nodig. We doen er alles aan om hem zo goed mogelijk naar de volgende wedstrijden te brengen, dan gaat het om het echie. Dan is iedere wedstrijd belangrijk."

Nederland heeft dinsdag aan een gelijkspel tegen het al uitgeschakelde Qatar genoeg voor een plek in de achtste finales. Het duel in Al Khor begint om 16.00 uur. Op hetzelfde moment gaat Ecuador-Senegal van start. Ecuador heeft net als Nederland vier punten en een doelsaldo van +2, waardoor in het uiterste geval het aantal gele kaarten de doorslag gaat geven bij een gelijke eindstand.

Groep A 1. Nederland 2-4 (3-1)

2. Ecuador 2-4 (3-1)

3. Senegal 2-3 (3-3)

4. Qatar 2-0 (1-5)

