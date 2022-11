Bondscoach hoeft Qatarezen niet te motiveren: 'Eer om tegen Oranje te spelen'

Bondscoach Félix Sánchez zegt dat hij het Qatarese elftal niet hoeft te motiveren voor de laatste groepswedstrijd van het WK dinsdag in het Al Bayt Stadium tegen Nederland. De Spanjaard verwacht dat een toptegenstander als Oranje het beste naar boven haalt in zijn ploeg, die de achtste finales niet meer kan halen.

"Oranje heeft spelers van het hoogste niveau ter wereld, het is een eer om tegen ze te spelen", zei Sánchez maandag op zijn vooruitblikkende persconferentie in Doha. "Het is bovendien een enorme uitdaging voor ons. Mijn spelers zullen alles geven."

Sánchez had uiteraard liever gehad dat er voor Qatar nog iets op het spel stond. Met nederlagen tegen Ecuador (2-0) en Senegal (3-1) verloopt het toernooi tot dusver teleurstellend, maar een goed resultaat tegen Oranje kan het WK nog enige glans geven.

"Het doel was de achtste finales te halen. Het zou fantastisch zijn geweest als dat was gelukt. Nu hebben we een nieuw doel. We willen ervoor zorgen dat de Qatarese fans trots zijn als de wedstrijd tegen Oranje voorbij is. Ik hoop ook dat het land uiteindelijk met een trots gevoel terugkijkt op dit toernooi."

Félix Sánchez voorafgaand aan het duel met Senegal. Foto: Getty Images

'We hebben weinig inwoners'

Volgens Sánchez moet Qatar het WK ook zien als les voor de toekomst. "Van elke wedstrijd hier moeten we leren, ook van het duel met Oranje. Uiteindelijk moet Qatar zich in de toekomst gaan plaatsen voor het WK. Het moet niet bij deze ene deelname blijven."

De bondscoach benadrukte dat dat een zware opgave is, al maakte Qatar de afgelopen jaren wel indruk op andere toernooien. Zo werd in 2019 de Azië Cup gewonnen. "We hebben al het een en ander bereikt, maar voor een volgende stap moet keihard gewerkt worden. Qatar is een land met weinig inwoners en maar een paar duizend voetballers. We kennen onze beperkingen, maar iedereen wil wel beter worden. De wedstrijd tegen Oranje kan een mooie stap zijn in dat proces."

Nederland-Qatar begint dinsdag om 16.00 uur (Nederlandse tijd) in het Al Bayt Stadium en staat onder leiding van de Gambiaanse scheidsrechter Bakary Gassama. Oranje heeft aan een gelijkspel voldoende om door te gaan naar de achtste finales. Zelfs bij een nederlaag is er een kans dat de knock-outfase wordt bereikt.

Stand groep A 1. Nederland 2-4 (3-1)

2. Ecuador 2-4 (3-1)

3. Senegal 2-3 (3-3)

4. Qatar 2-0 (1-5)

