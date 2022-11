Kameroen knokt zich zonder Onana naar spectaculair gelijkspel tegen Servië

Servië en Kameroen hebben maandag hun onderlinge groepsduel op het WK voetbal beslecht in een spectaculair gelijkspel. De Afrikanen, die zonder de verbannen André Onana aantraden, kwamen in de tweede helft terug van een 1-3-achterstand: 3-3.

Jean-Charles Castelletto opende na een half uur de score voor Kameroen. Servië kwam in de blessuretijd van de eerste helft op voorsprong door doelpunten van Strahinja Pavlovic en Sergej Milinkovic-Savic, waarna Aleksandar Mitrovic er in de 53e minuut zelfs 1-3 van maakte.

De wedstrijd in het Al Janoub Stadium leek gespeeld, maar Kameroen kwam in een tijdsbestek van twee minuten op gelijke hoogte. Vincent Aboubakar zorgde met een schitterende lob voor de aansluitingstreffer en Eric Maxim Choupo-Moting maakte er vlak daarna 3-3 van.

Kameroen trad tegen Servië aan zonder doelman Onana. Vlak voor de wedstrijd werd bekend dat de oud-Ajacied door bondscoach Rigobert Song uit de selectie is gezet. Naar verluidt ging er een discussie over zijn stijl van keepen aan vooraf, al is dat nog niet bevestigd.

Servië en Kameroen pakten hun eerste punt dit WK en hebben nog zicht op een plek in de achtste finales. Om 17.00 uur (Nederlandse tijd) spelen Brazilië en Zwitserland nog tegen elkaar in poule G. Servië sluit de groepsfase vrijdag af tegen Zwitserland en Kameroen treft Brazilië. Kameroen overleefde de groepsfase van het WK in het verleden slechts één keer: in 1990 werden de kwartfinales bereikt.

Stand in groep G 1. Brazilië 1-3 (2-0)

2. Zwitserland 1-3 (1-0)

3. Kameroen 2-1 (3-4)

4. Servië 2-1 (3-5)

Teleurstelling bij de spelers van Servië na het spectaculaire 3-3-gelijkspel tegen Kameroen. Foto: Getty Images

Servië geeft zeker lijkende zege plots uit handen

Het Servië van Ajax-aanvaller Dusan Tadic wilde zich revancheren voor de 2-0-nederlaag tegen Brazilië, maar begon matig aan het duel met Kameroen. De 'Ontembare Leeuwen' maakten in de 29e minuut het eerste doelpunt van dit WK. Castelletto kon uit een hoekschop bij de tweede paal binnentikken.

Servië toonde veerkracht en boog de achterstand voor rust nog om. In de eerste minuut van de blessuretijd kopte Pavlovic binnen uit een vrije trap van Tadic en twee minuten daarna haalde Milinkovic-Savic doeltreffend uit aan de rand van het strafschopgebied.

De mooiste goal van Servië moest toen nog komen. Mitrovic was in de 53e minuut het eindstation van een zeer fraaie aanval met vele passes. Met een 3-1-stand leek het duel gespeeld, maar Kameroen liet in de tweede helft zien een wedstrijd in mum van tijd te kunnen omdraaien.

Aboubakar leek in de 63e minuut in buitenspelpositie uit te breken, maar ging voor de zekerheid verder en passeerde doelman Vanja Milinkovic-Savic met een schitterende hoge lob die via de grond in het dak van het doel belandde. De vlag ging inderdaad omhoog, maar de VAR constateerde dat van buitenspel geen sprake was.

Drie minuten later was de comeback van Kameroen compleet. Wéér faalde de buitenspelval van Servië en kon Choupo-Moting scoren. Servië kreeg in het restant van de wedstrijd de beste kansen om te scoren, maar het ontbrak de ploeg van Tadic aan scherpte in de afronding.

Eerder

Aanbevolen artikelen