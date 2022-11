Het WK-programma van vandaag: Erop of eronder voor Argentinië

De beslissingen in groep C en D vallen woensdag. Wereldkampioen Frankrijk is in poule D al zeker van de achtste finales, maar in poule C is het erop of eronder voor Argentinië. Lionel Messi en de zijnen nemen het op tegen Polen.

WK-programma 30 november

16.00 uur: Australië-Denemarken (groep D)

Australië-Denemarken (groep D) 16.00 uur: Tunesië-Frankrijk (groep D)

Tunesië-Frankrijk (groep D) 20.00 uur: Polen-Argentinië (groep C)

Polen-Argentinië (groep C) 20.00 uur: Saoedi-Arabië-Mexico (groep C)

Australië-Denemarken

Scheidsrechter: Mustapha Ghorbal (Alg)

Mustapha Ghorbal (Alg) Stadion: Al Janoub Stadium in Al Wakrah

Dankzij een treffer van Mitchell Duke boekte Australië zaterdag ten koste van Tunesië zijn eerste WK-zege sinds 2010. 'The Socceroos' klommen door de 1-0-zege naar de tweede plaats in groep D. Australië heeft aan een gelijkspel tegen Denemarken voldoende voor een plek bij de laatste zestien, tenzij Tunesië stunt tegen Frankrijk.

Voor Denemarken is de opgave eenvoudig: de halvefinalist van het vorige EK moet winnen om de achtste finales te bereiken. De formatie van bondscoach Kasper Hjulmand moet net als Australië hopen dat Frankrijk zich niet laat verrassen door Tunesië.

Australië haalde in 2006 onder Guus Hiddink voor het laatst de knock-outfase. Destijds viel het doek in de achtste finales tegen de latere winnaar Italië. Denemarken bereikte vier jaar geleden de tweede ronde. Kroatië trok toen aan het langste eind na een zege in een strafschoppenserie.

Weetje: Tegen Tunesië hield Australië pas voor de tweede keer in zijn achttien WK-duels de nul. De eerste keer dat dit gebeurde, was op het WK 1974 tegen Chili (0-0).

Balans eerdere ontmoetingen: 1 zege Australië, 1 gelijkspel, 2 zeges Denemarken

Stand groep D 1. Frankrijk 2-6 (6-2)

2. Australië 2-3 (2-4)

3. Denemarken 2-1 (1-2)

4. Tunesië 2-1 (0-1)

Tijdens het WK 2018 eindigde het duel tussen Australië en Denemarken in 1-1. Foto: Getty Images

Tunesië-Frankrijk

Scheidsrechter: Matthew Conger (NZl)

Matthew Conger (NZl) Stadion: Education City Stadium in Al Rayyan

Tunesië zette het WK in gang met een verdienstelijk 0-0-gelijkspel tegen Denemarken. De daaropvolgende nederlaag (0-1) tegen Australië maakt het voor de ploeg van bondscoach Jalel Kadri erg lastig om de eerste ronde door te komen. Tegen Frankrijk moet in elk geval worden gewonnen.

Frankrijk heeft het achtstefinaleticket al in de knip na overwinningen op Australië (4-1) en Denemarken (2-1). De wereldkampioen is formeel nog niet zeker van de groepsfase, al heeft die een veel beter doelsaldo dan Australië.

'Les Bleus' hebben in elk geval gebroken met de vloek van de wereldkampioen. De laatste drie titelverdedigers (Italië, Spanje en Duitsland) gingen er allemaal in de eerste ronde uit.

Weetje: Kylian Mbappé schroefde zijn WK-productie - verdeeld over twee toernooien - deze editie op naar zeven doelpunten. Alleen Pelé maakte er net zoveel voor zijn 24e verjaardag. Mbappé wordt twee dagen na de finale 24.

Balans eerdere ontmoetingen: 1 zege Tunesië, 2 gelijke spelen, 2 zeges Frankrijk

Stand groep D 1. Frankrijk 2-6 (6-2)

2. Australië 2-3 (2-4)

3. Denemarken 2-1 (1-2)

4. Tunesië 2-1 (0-1)

Kylian Mbappé staat na twee speelrondes al op drie goals. Foto: Getty Images

Polen-Argentinië

Scheidsrechter : Danny Makkelie (Ned)

: Danny Makkelie (Ned) Stadion: Stadium 974 in Doha

Met vier punten na twee speelrondes leidt Polen de dans in groep C. De nummer drie van het WK 1974 en 1982 speelde eerst doelpuntloos gelijk tegen Mexico en rekende daarna af met Saoedi-Arabië (2-0). Polen gaat weliswaar aan kop, maar een nederlaag tegen Argentinië kan uitschakeling betekenen.

Argentinië begon het WK met een sensationele 1-2-nederlaag tegen Saoedi-Arabië. Tegen Mexico volgde zaterdag het herstel met een 2-0-zege. Om niet van de uitslag bij Saoedi-Arabië-Mexico afhankelijk te zijn, moet de tweevoudig wereldkampioen opnieuw winnen.

Weetje: Lionel Messi evenaarde zaterdag Diego Maradona als Argentijn met de meeste WK-duels (21). Het alltime record is in handen van Lothar Matthäus: 25 wedstrijden.

Balans eerdere ontmoetingen: 3 zeges Polen, 2 gelijke spelen, 6 zeges Argentinië

Stand groep C 1. Polen 2-4 (2-0)

2. Argentinië 2-3 (3-2)

3. Saoedi-Arabië 2-3 (2-3)

4. Mexico 2-1 (0-2)

Foto: Getty Images

Saoedi-Arabië-Mexico

Scheidsrechter: Michael Oliver (Eng)

Michael Oliver (Eng) Stadion: Lusail Iconic Stadium in Lusail

Saoedi-Arabië zette het WK in gang met een nu al memorabele 1-2-zege op Argentinië. De formatie van bondscoach Hervé Renard kreeg ook tegen Polen kansen op een positief resultaat, maar verloor wel met 2-0. Alleen bij een zege is Saoedi-Arabië sowieso verzekerd van een optreden in de achtste finales.

Mexico hoopte dit jaar na zeven achtereenvolgende exits in de achtste finale eindelijk eens de kwartfinale te halen, maar de Midden-Amerikanen dreigen nu al in de eerste ronde te stranden. De formatie van bondscoach Gerardo Martino moet in elk geval winnen om kans te maken op de laatste zestien.

Weetje: Mexico heeft al in vier achtereenvolgende WK-duels niet gescoord. Het negatieve record in dit opzicht is handen van drie landen. Bolivia, Algerije en Honduras troffen ooit in vijf achtereenvolgende wedstrijden geen doel.

Balans eerdere ontmoetingen: 0 zeges Saoedi-Arabië, 1 gelijkspel, 4 zeges Mexico

Stand groep C 1. Polen 2-4 (2-0)

2. Argentinië 2-3 (3-2)

3. Saoedi-Arabië 2-3 (2-3)

4. Mexico 2-1 (0-2)

Ook Hirving Lozano staat dit WK nog droog bij Mexico. Foto: Getty Images

Eerder

