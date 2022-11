Oud-Ajacied Onana vlak voor WK-duel met Servië uit selectie Kameroen gezet

André Onana is om disciplinaire redenen uit de selectie van Kameroen gezet, meldt het Franse persbureau AFP. De doelman van Internazionale mist daardoor maandag het belangrijke WK-duel met Servië.

Het is niet duidelijk wat de precieze aanleiding is geweest voor bondscoach Rigobert Song om de 26-jarige Onana uit de selectie te zetten. Verschillende media melden dat Song een discussie met de oud-Ajacied had over zijn stijl van keepen, maar dat is niet bevestigd. Onana wordt tegen Servië vervangen door Devis Epassy.

In de eerste groepswedstrijd tegen Zwitserland had Onana wel een basisplaats. De 35-voudig international zag de geboren Kameroener Breel Embolo in de 48e minuut de enige treffer van de wedstrijd maken voor de Zwitsers.

Bij Servië is er zoals gebruikelijk een basisplek voor Ajax-aanvaller Dusan Tadic. Ook voormalig FC Groningen-speler Filip Kostic staat aan de aftrap in het Al Janoub Stadium. Nemanja Gudelj is gepasseerd door bondscoach Dragan Stojkovic.

Het duel tussen Kameroen en Servië is om 11.00 uur in Al Wakrah begonnen. Servië ging in het eerste groepsduel ten onder tegen Brazilië (2-0) en is net als Kameroen nog puntloos.

Kameroen hoopt voor de tweede keer in de historie de knock-outfase van het WK te halen. De 'Ontembare Leeuwen' haalden in 1990 de kwartfinales. Bij de zes andere deelnames strandde het Afrikaanse land in de groepsfase.

Stand groep G 1. Brazilië 1-3 (2-0)

2. Zwitserland 1-3 (1-0)

3. Kameroen 1-0 (0-1)

4. Servië 1-0 (0-2)

