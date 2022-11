Luis Enrique berust in remise Spanje: 'We staan bovenaan in de groep des doods'

Luis Enrique probeert positief te blijven na het 1-1-gelijkspel tegen Duitsland op het WK voetbal in Qatar. Spanje gaf zondagavond in de slotfase van de kraker weliswaar een voorsprong uit handen, maar is dicht bij een plek in de achtste finales.

"Er heerst een vreemd sfeertje in de kleedkamer. We hadden de kans om Duitsland te verslaan en dat hebben we door onze vingers laten glippen. Dat is jammer, maar we moeten positief blijven. We staan nog steeds bovenaan in de groep des doods", zei Luis Enrique op zijn persconferentie in het Qatarese Al Khor.

"Als je mij na de WK-loting had gezegd dat we na twee wedstrijden koploper zouden zijn en nog maar één punt nodig zouden hebben om door te gaan, dan had ik daarvoor getekend. Maar als ik de wedstrijd maandag terugkijk, heb ik vast een beter gevoel dan nu."

Na een indrukwekkende 7-0-zege op Costa Rica nam Spanje ook in de hoogstaande wedstrijd tegen Duitsland de leiding via invaller Álvaro Morata. Duitsland liet zich in de tweede helft wel van een betere kant zien en kwam zeven minuten voor tijd via Niclas Füllkrug op gelijke hoogte in het Al Bayt Stadium.

Stand groep E 1. Spanje 2-4 (8-1)

2. Japan 2-3 (2-2)

3. Costa Rica 2-3 (1-7)

4. Duitsland 2-1 (2-3)

Bondscoach Luis Enrique probeerde de moed erin te houden na het verspelen van een voorsprong tegen Duitsland. Foto: Getty Images

'Druk is een privilege'

Alle vier de ploegen in groep E maken nog kans op een plek in de volgende ronde, maar Spanje staat er met vier punten het beste voor. De wereldkampioen van 2010 heeft donderdag aan een punt tegen Japan al voldoende om zich voor de achtste finales te plaatsen, al weigert Luis Enrique zo te denken.

"We gaan ons niet focussen op een gelijkspel. We gaan de wedstrijd op oorlogssterkte in om de overwinning en daarmee de groepswinst veilig te stellen. In de kleedkamer hebben we een gezegde dat luidt: druk is een privilege. We zullen goed met die druk omgaan", besloot de Spaanse bondscoach.

Spanje slaagde er deze eeuw slechts één keer niet in om de groepsfase van het WK te overleven. De drievoudig Europees kampioen strandde in 2014 als derde in een poule met Nederland, Chili en Australië.

