Duitsland knokt zich naar punt tegen Spanje en houdt zicht op achtste finales WK

Duitsland heeft zondag een punt overgehouden aan de kraker tegen Spanje op het WK voetbal in Qatar. De ploeg van bondscoach Hansi Flick speelde dankzij een treffer in de slotfase met 1-1 gelijk en houdt zich op een plek in de achtste finales.

Álvaro Morata bracht Spanje na een uur spelen op voorsprong in het Al Bayt-stadion. Enkele minuten voor rust kwam Antonio Rüdiger ook al tot scoren voor Duitsland, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

De Duitsers leken op een tweede nederlaag op dit WK af te stevenen, maar Niclas Füllkrug zorgde in de slotfase voor de gelijkmaker. In de eerste wedstrijd werd verrassend verloren van Japan (1-2).

In de andere wedstrijd in groep E was Costa Rica eerder op de dag met 0-1 te sterk voor Japan. Duitsland sluit de groepsfase donderdag af tegen Costa Rica. Spanje neemt het dan op tegen Japan.

Groep E 1. Spanje 2-4 (8-1)

2. Japan 2-3 (2-2)

3. Costa Rica 2-3 (1-7)

4. Duitsland 2-1 (2-3)

Doelpunt Duitsland vlak voor rust afgekeurd

Spanje begon sterk aan de wedstrijd en was na zeven minuten dicht bij de openingstreffer. Dani Olmo probeerde het van afstand en zag zijn afstandsschot via de vingertoppen van Manuel Neuer op de lat belanden.

Het tempo bleef ook daarna hoog, maar tot veel kansen leidde dat niet. Serge Gnabry schoot net naast na een foute inspeelpass van de Spaanse doelman Unai Simón en Ferran Torres verzuimde aan de andere kant een fout van de Duitse keeper Manuel Neuer af te straffen.

Vijf minuten voor rust vond Rüdiger wel het doel voor Duitsland. De verdediger kopte raak uit een vrije trap van Joshua Kimmich, maar het doelpunt werd door scheidsrechter Danny Makkelie afgekeurd wegens buitenspel. Kort daarna stuitte Rüdiger met een hard schot op Simón.

Vreugde bij Spanje na het doelpunt van Álvaro Morata. Foto: AFP

Invaller Morata zet Spanje op voorsprong

In de tweede helft kwam het eerste gevaar van Duitsland. Kimmich kreeg de ruimte om uit te halen, maar zijn schot werd gekeerd door Simón. Aan de andere kant was het enkele minuten later wel raak via de net ingevallen Morata. De spits werkte met buitenkant voet schitterend af op aangeven van Jordi Alba.

Flick greep twintig minuten voor tijd in met een driedubbele wissel: Füllkrug, Leroy Sané en Lukas Klostermann namen de plek in van Ilkay Gündogan, Thomas Müller en Thilo Kehrer. Al snel leidde dat tot kansen voor de Duitsers, maar Jamal Musiala had het vizier niet op scherp staan.

Zeven minuten voor tijd was het wel raak. Invaller Füllkrug dook plotseling op achter de verdediging van Spanje en joeg de bal van dichtbij in de linkerbovenhoek. In blessuretijd kreeg Sané nog een kans op de winnende goal voor Duitsland, maar die zat er niet meer in.

