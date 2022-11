Blind over wereldtitelambitie Van Gaal: 'Ik haal er vertrouwen uit'

Daley Blind beseft dat Oranje in de eerste twee wedstrijden op het WK voetbal in Qatar niet de indruk maakte van een aanstaande wereldkampioen, maar hij vindt het wel een goede zaak dat bondscoach Louis van Gaal die ambitie uitspreekt. Het geeft de 96-voudig international vertrouwen.

Volgens Blind is bij de Oranjespelers ook geloof in de wereldtitel, al wil hij nu niet te ver vooruitkijken. "Het is per wedstrijd strijden om de volgende ronde te halen. En uiteindelijk is onze ambitie om wereldkampioen te worden. Natuurlijk hoef je ons niet te vertellen dat dat geen makkelijke opgave is. Het spel is nog niet goed. Het moet beter om dit WK ver te komen."