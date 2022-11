Kroatië toont veerkracht na valse start en schakelt Canada uit op WK

Kroatië heeft zondag Canada uitgeschakeld in de groepsfase van het WK voetbal. De vicewereldkampioen kwam een valse start te boven en won met 4-1 in de Qatarese hoofdstad Doha.

Canada kende een uitstekend begin in het Khalifa International Stadium door al na twee minuten op voorsprong te komen. Sterspeler Alphonso Davies zorgde voor het eerste WK-doelpunt ooit van zijn land.

Kroatië was daarna veel sterker en boog de achterstand voor rust nog om in een voorsprong door doelpunten van Andrej Kramaric en Marko Livaja. Kramaric gooide de wedstrijd in de tweede helft op slot en Lovro Majer maakte in blessuretijd nog de 4-1.

Door de ruime nederlaag maakt Canada geen kans meer op een plek in de achtste finales. De ploeg van bondscoach John Herdman, die de eerste groepswedstrijd met 1-0 van België verloor, heeft vier punten minder dan Marokko en Kroatië.

Kroatië gaat nu op doelsaldo aan de leiding in groep F. Marokko won eerder op de dag met 2-0 van België en bezet de tweede plek. De ploeg van Hakim Ziyech sluit de groepsfase donderdag af tegen Canada. België moet dan winnen van Kroatië om een plek in de achtste finales veilig te stellen.

Stand groep F 1. Kroatië 2-4 (4-1)

2. Marokko 2-4 (2-0)

3. België 2-3 (1-2)

4. Canada 2-0 (1-5)

Andrej Kramaric was met twee doelpunten de grote man bij Kroatië. Foto: Getty Images

Historisch doelpunt baat Canada niet

Canada kreeg ondanks de nederlaag veel lof voor het moedige optreden tegen België en trok die lijn door tegen Kroatië. Davies kopte al na 69 seconden de openingstreffer binnen en zorgde daarmee voor een primeur. Canada deed één keer eerder mee aan het WK, maar wist in 1986 geen enkel doelpunt te maken.

Die droomstart had geen verlammend effect op Kroatië. Sterker nog, de verliezend WK-finalist van 2018 had de overhand en creëerde legio kansen. Dat leidde in de 36e minuut tot de gelijkmaker van Kramaric. De spits, die eerder een treffer afgekeurd zag worden vanwege buitenspel, schoot raak na een fraaie steekpass van Ivan Perisic.

Op slag van rust kwam Kroatië zelfs op voorsprong. Livaja kreeg de bal met wat fortuin voor zijn voeten, maar aarzelde niet en klopte doelman Milan Borjan met een laag schot. Canada liet na de razendsnelle openingstreffer niks meer zien en mocht niet klagen over de nipte achterstand.

Vlak na rust had Kramaric de wedstrijd al moeten beslissen, maar het schot van de spits van Hoffenheim was een prooi voor doelman Borjan. Aan de andere kant tikte Dominik Livakovic een schot van Jonathan David over de lat.

Het moegestreden Canada moest vooral tegenhouden, maar incasseerde twintig minuten voor tijd alsnog de derde goal. Kramaric zag zijn schot door de benen van aanvoerder en oud-PSV'er Atiba Hutchinson in het doel verdwijnen. In de counter knalde invaller Majer op aangeven van Mislav Orsic ook nog de 4-1 binnen, waardoor Kroatië met het beste doelsaldo de cruciale laatste speelronde ingaat.

