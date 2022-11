Bondscoach Marokko lovend over Ziyech na stunt: 'Hij gaat voor je door het vuur'

Bondscoach Walid Regragui is vol lof over Hakim Ziyech na de stunt van Marokko op het WK voetbal. De 'Leeuwen van de Atlas' waren zondag in hun tweede groepswedstrijd met 0-2 te sterk voor België.

"Hakim is ongelooflijk en hij brengt meer spirit in de ploeg", zei Regragui na de wedstrijd. "Een hoop mensen noemen hem een probleemjongen. Hij zou geen bijdrage kunnen leveren aan de ploeg. Maar als je hem liefde en vertrouwen geeft, gaat hij voor je door het vuur. Dat geef ik hem en hij betaalt mijn vertrouwen terug."

Regragui's voorganger Vahid Halilhodzic leefde in onmin met Ziyech, die zich niet meer beschikbaar stelde voor Marokko. Ook Noussair Mazraoui had problemen met de vorige bondscoach, maar beide oud-Ajacieden zijn nu weer basisspeler bij hun land.

De 29-jarige Ziyech kwam vlak voor rust tot scoren bij een indraaiende vrije trap, maar na tussenkomst van de VAR haalde scheidsrechter César Ramos een streep door het doelpunt. Aanvoerder Romain Saïss stond hinderlijk buitenspel.

Ruim een kwartier voor tijd zette Abdelhamid Sabiri Marokko wel op voorsprong door doelman Thibaut Courtois bij een vrije trap te verrassen. Voormalig AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal besliste de wedstrijd op aangeven van Ziyech in blessuretijd.

"Met de kwaliteiten van onze spelers kunnen we iets geweldigs neerzetten", zei Regragui. "Ik zeg niet dat we een geweldig team hebben, maar we zijn moeilijk te verslaan. We hebben alleen het probleem dat we veel blessures hebben."

Marokko viert de overwinning op België. Foto: Getty Images

Afgehaakte doelman Bounou was al twijfelgeval

Vlak voor de wedstrijd tegen België haakte doelman Yassine Bounou ook af bij Marokko. Hij zou eigenlijk onder de lat staan en was er bij het volkslied nog bij, maar stond zijn plek op het laatste moment af aan Munir.

"Hij was al een twijfelgeval", liet Regragui weten. "Na de warming-up voelde hij zich niet goed. Als hij zich niet 100 procent voelt, moet hij zijn plek afstaan. Yassine begreep dit en Munir speelde een geweldige wedstrijd."

Dankzij de overwinning gaat Marokko aan kop in groep F. De Noord-Afrikanen spelen donderdag in hun laatste groepswedstrijd tegen Canada.

