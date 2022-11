Gakpo over vermeende interesse United: 'Leuk om zulke geruchten te horen'

Cody Gakpo heeft de geruchten meegekregen over de vermeende interesse van Manchester United, dat hem volgens Engelse media komende winter naar Old Trafford wil halen. Maar de aanvaller van Oranje zegt dat hij niet bezig is met een eventuele transfer en dat hij zich richt op het WK voetbal in Qatar.

"Ik heb het meegekregen, het is leuk om zulke geruchten te horen", zei de 23-jarige Gakpo zondag op een persmoment van Oranje in Doha. "Maar mijn focus ligt helemaal bij Oranje."

Naar verluidt is Erik ten Hag zeer gecharmeerd van Gakpo en nu Manchester United afscheid heeft genomen van Cristiano Ronaldo zou er ruimte zijn voor de komst van de PSV'er, die nog tot medio 2026 onder contract staat in Eindhoven. Hij wordt ook aan tal van andere Engelse clubs gelinkt.

De geruchten zorgden ervoor dat meerdere Engelse media zondag naar het persmoment van Oranje waren gekomen met vragen voor de elfvoudig Oranje-international. Gakpo sloot niet helemaal uit dat hij PSV deze winter al verlaat. "Ik zie wel wat gebeurt, maar ik ben er niet mee bezig."

Cody Gakpo juicht na zijn doelpunt vrijdag tegen Ecuador. Foto: Getty Images

'Het draait niet om een persoon'

Afgelopen week zei bondscoach Louis van Gaal dat Gakpo, die al twee keer scoorde dit WK, kan uitgroeien tot een van de sterren van het toernooi. "Ik heb het gehoord", zei Gakpo toen hij zondag met de uitspraak van Van Gaal geconfronteerd werd.

"Voetbal is een teamsport, het draait niet om een persoon. Maar het is wel een uitdaging het hoogste niveau te halen dat ik in me heb. Daar ben ik nog niet. Ik ben altijd bezig met mezelf te verbeteren. Daar wordt het team ook beter van. Hopelijk zetten we dinsdag tegen Qatar als team weer een stap in die ontwikkeling."

Nederland tegen Qatar begint dinsdag om 16.00 uur in het Al Bayt Stadium en staat onder leiding van de Gambiaanse scheidsrechter Bakary Gassama. Oranje heeft aan een gelijkspel voldoende om door te gaan naar de achtste finales en zelfs bij een nederlaag is er kans dat de knock-outfase bereikt wordt.

Stand groep A 1. Nederland 2-4 (3-1)

2. Ecuador 2-4 (3-1)

3. Senegal 2-3 (3-3)

4. Qatar 2-0 (1-5)

