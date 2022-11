Oude bekende Gassama fluit laatste groepswedstrijd Oranje tegen Qatar

Bakary Gassama heeft dinsdag de leiding over Nederland-Qatar. De Gambiaanse scheidsrechter is zondag door de FIFA aangesteld om de laatste groepswedstrijd van Oranje te fluiten.

Het wordt voor Gassama dinsdag de tweede keer dat hij op een eindtoernooi een wedstrijd van Oranje gaat fluiten. In 2014 had hij op het WK in Brazilië ook de leiding over Nederland-Chilil. Door doelpunten van Leroy Fer en Memphis Depay won Oranje dat duel toen met 2-0.