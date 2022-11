Bondscoach spreekt over 'bittere pil' België: 'Konden het hoofd niet koel houden'

Bondscoach Roberto Martínez van België is niet te spreken over het spel van zijn ploeg na de nederlaag tegen Marokko op het WK voetbal. De 'Rode Duivels' lieten zich zondag met 0-2 verrassen door de Noord-Afrikanen.

"Dit is een bittere pil", baalde Martínez na de wedstrijd. "Die eerste goal heeft onze wedstrijd bepaald. We hadden moeite om het hoofd koel te houden op de belangrijke momenten en we konden ons spel niet opdringen."

Volgens de bondscoach was de openingstreffer meer de klasse van Marokko dan een fout van België. "We verdedigen al zes jaar op die manier op stilstaande fases. Het was een goede bal. Het had niets te maken had met hoe we stonden of wat er in de goal gebeurde."