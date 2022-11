Marokko stunt tegen België en zet grote stap naar achtste finales WK

Marokko heeft zondag een belangrijke stap gezet naar de achtste finales van het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Walid Regragui zorgde in Doha voor een stunt tegen België (2-0), dat opnieuw geen grootse indruk maakte.

Abdelhamid Sabiri zorgde in de 73e minuut voor het openingsdoelpunt in het Al Thumama Stadium door Thibaut Courtois uit een vrije trap te verrassen. Voormalig AZ-speler Zakaria Aboukhlal tekende in blessuretijd nog voor de 2-0.

De laatste keer dat België op een WK een groepswedstrijd verloor, was in 1994. Saoedi-Arabië was toen met 1-0 te sterk voor de 'Rode Duivels', die daarna op vier WK's ongeslagen bleven in de poulefase.

België sluit de groepsfase donderdag af tegen vicewereldkampioen Kroatië, dat zondag om 17.00 uur nog tegen Canada speelt. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez sluit de groepsfase donderdag af met een wedstrijd tegen Kroatië en moet dan voorkomen dat het voor het eerst sinds 1998 in de groepsfase van een WK strandt.

De groepswinnaar en nummer twee nemen het in de achtste finales respectievelijk op tegen de nummer twee en één uit groep E. Die poule bestaat uit Spanje, Duitsland, Japan en Costa Rica.

Stand groep F 1. Marokko 2-4 (2-0)

2. België 2-3 (1-2)

3. Kroatië 1-1 (0-0)

4. Canada 1-0 (0-1)

Een zeldzame fout van Thibaut Courtois bezorgde Marokko de voorsprong. Foto: Getty Images

Opvallende keeperswissel bij Marokko

Na de benauwde zege op Canada begon België wel sterk aan het duel met Marokko, waar de herstelde Noussair Mazraoui net als Hakim Ziyech en Sofyan Amrabat in de basis stond. Na vijf minuten dook Michy Batshuayi al gevaarlijk op voor het doel van Marokko, maar hij stuitte op doelman Munir. Eigenlijk zou Yassine Bounou onder de lat staan. Hij stond zelfs op het veld voor het volkslied, maar stond zijn plek op het laatste moment af aan Munir.

Marokko kwam naarmate de eerste helft vorderde wat beter in de wedstrijd. Grote kansen leverde dat niet op, al leek Marokko op slag van rust alsnog verrassend op voorsprong te komen. Een indraaiende vrije trap van Hakim Ziyech werd door niemand aangeraakt en belandde via Courtois in het doel, maar na ingrijpen van de VAR zette scheidsrechter César Ramos een streep door de treffer. Aanvoerder Romain Saïss stond hinderlijk buitenspel.

Aan het begin van de tweede helft werd Courtois opnieuw getest door Ziyech, maar dit keer eindigde zijn afstandsschot in de handen van de Real-keeper. Tien minuten ging een gevaarlijk schot van Sofiane Boufal rakelings naast. België had zich alleen laten gelden via Eden Hazard, wiens schot in de korte hoek werd gepakt.

Aboukhlal doet tegenvallend België in blessuretijd pijn

Met Dries Mertens en Youri Tielemans voor Hazard en Amadou Onana hoopte bondscoach Roberto Martínez voorin wat meer af te dwingen. De 35-jarige Mertens viel aardig in en kreeg in de 65e minuut ook een goede kans, maar zijn schot werd gekeerd. Het was een van de weinige mogelijkheden van de nummer drie van het WK 2018.

Juist op het moment dat België de overhand leek te hebben, sloeg Marokko toe. De dit seizoen zo sterk keepende Courtois verkeek zich in de 73e minuut volledig op een vrije trap van Sabiri, die raak schoot in de korte hoek. Opnieuw werd het zicht van Courtois belemmerd door Saïss, maar dit keer stond de aanvoerder van Marokko geen buitenspel.

België kwam er daarna niet meer aan te pas, op een gevaarlijke kopbal van Jan Vertonghen in de slotfase na. Het werd zelfs nog wat erger voor de gevallen 'Gouden Generatie' van België. Aboukhlal schoot de bal in de tweede minuut van de blessuretijd in de kruising na goed werk van Ziyech, waardoor België moet vrezen voor uitschakeling en de WK-droom van Marokko steeds realistischer wordt.

Zakaria Aboukhlal besliste het duel met België door in de blessuretijd te scoren. Foto: Getty Images

