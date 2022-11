Fitte Memphis rekent op basisplaats tegen Qatar: 'Met mij hebben we meer kans'

Memphis Depay verwacht dat hij dinsdag aan de aftrap verschijnt bij Oranje in het laatste groepsduel op het WK met Qatar. De spits, die langzaam ritme opbouwt na een langdurige absentie, moest het in de eerste twee wedstrijden met een invalbeurt doen.

"Ik voel me steeds beter", zei de 28-jarige Memphis zondag op het terras van het St. Regis Doha-hotel tegen het ANP. "Gelukkig staan er andere spelers op, zoals Cody Gakpo. Maar met een fitte Memphis hebben we meer kans."

In de wedstrijden tegen Senegal (2-0-zege) en Ecuador (1-1) moest Memphis het als invaller met respectievelijk 30 en 45 minuten doen. De aanvaller van FC Barcelona was voor het WK twee maanden niet in actie gekomen door blessureleed, maar bondscoach Louis van Gaal vindt zijn vaste spits te belangrijk om thuis te laten.

Tegen Ecuador maakte Memphis als invaller nog een onwennige indruk. De 83-voudig international erkende zelf ook dat hij niet in zijn spel kon komen. In het duel met gastland Qatar hoopt Memphis een uur of langer op het veld staan.

"Mijn lichaam voelt goed, ook al heb ik na de wedstrijden volle bak getraind", zei hij. "Wedstrijdritme en vorm zijn ongrijpbare begrippen. Ik kan altijd een beslissende actie of goal maken. Kijk naar het duel met Senegal. Ik raak het eerste kwartier drie ballen, maar dan is er ruimte en het is 2-0."

Memphis Depay oogde onwennig bij zijn twee invalbeurten op het WK, maar hoopt tegen Qatar te starten. Foto: Getty Images

'Ik ben gewend aan druk en verantwoordelijkheid'

Memphis hoopt in Qatar het voorbeeld van Marco van Basten en Arjen Robben te kunnen volgen. Van Basten en Robben waren niet fit toen ze respectievelijk naar het EK van 1988 en WK van 2010 reisden, maar speelden uiteindelijk wel een hoofdrol. "Dat is het mooie van een carrière. Verschillende momenten, verschillende emoties. Nu is er druk en verantwoordelijkheid, maar ik ben dat gewend."

Nog negen doelpunten voor Oranje en Memphis is Robin van Persie, de topscorer aller tijden van Nederland, voorbij. "En dan ben ik niet eens een echte spits", lachte Memphis, die weet dat hij niet overtuigend inviel tegen Ecuador. "Maar ik ben als spits ook afhankelijk. Ik kan de bal niet achterin komen halen, dat moet Frenkie doen. Hij moet mij aanspelen, zelf of via een tussenstation."

Oranje heeft tegen Qatar aan één punt voldoende voor een plek in de achtste finales. Een ruime zege volstaat waarschijnlijk voor de groepswinst. Een ongeslagen race van zeventien interlands onder Van Gaal biedt houvast, maar het spel van Oranje op het WK laat nog te wensen over.

Memphis verwacht desondanks niet dat Van Gaal tegen Qatar van systeem gaat veranderen. "Ik denk dat het vrij duidelijk is wat onze trainer wil. We hebben voor dit systeem gekozen. Als de wedstrijd erom vraagt, kunnen we dingen veranderen. We hebben veel wapens. Ook met Luuk de Jong en Wout Weghorst erbij. We laten ons niets aanpraten en hebben veel vertrouwen."

Stand groep A 1. Nederland 2-4 (3-1)

2. Ecuador 2-4 (3-1)

3. Senegal 2-3 (3-3)

4. Qatar 2-0 (1-5)

