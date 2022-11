Van Dijk heeft spijt van reactie op kritiek Van Basten: 'Had ik beter moeten doen'

Virgil van Dijk heeft spijt van de manier waarop hij vrijdagavond na de WK-wedstrijd tegen Ecuador (1-1) reageerde op kritiek van Marco van Basten. De oud-bondscoach oordeelde als analyticus bij de NOS dat de aanvoerder van Oranje geen leider is.

De 31-jarige Van Dijk werd na de wedstrijd door de media geconfronteerd met de woorden van Van Basten en reageerde gepikeerd. "Van Basten is altijd negatief. Ik kan hier niets mee", zei de verdediger. Twee dagen later komt hij al terug op die bewoordingen.

"Ik had daar eigenlijk niet eens iets op moeten zeggen", zegt Van Dijk in gesprek met de NOS. "Ook omdat ik donders goed weet dat dit natuurlijk veel groter wordt gemaakt dan zou moeten. Wat ik pijnlijk vond, is dat hij vraagtekens zette bij mijn leiderschap als aanvoerder. Dat vond ik op dat moment lastig om te handelen, maar ik had dat beter moeten doen."

De 58-jarige Van Basten vond vooral dat Van Dijk in balbezit meer had moeten brengen tegen Ecuador. "Hij praat veel, maar zegt niks", zei de oud-spits over de Liverpool-verdediger. "Wie is de beste speler van het team? Dat is Virgil. Hij moet het tempo opvoeren, maar het gaat gewoon veel te langzaam."

Virgil van Dijk erkent dat hij beter niet had kunnen reageren op kritiek van Marco van Basten aan zijn adres. Foto: Getty Images

'Makkelijk om mening te geven zonder dat je tactiek weet'

Van Dijk begrijpt dat hij als aanvoerder bij de buitenwacht sneller een mikpunt is van kritiek. "Dat hoort erbij. Maar ik vind het heel makkelijk om meningen te geven zonder dat je weet wat de tactische bedoeling bij een wedstrijd is."

"Natuurlijk kunnen sommige momenten beter. Dat is altijd zo. Maar de bondscoach verwacht iets van mij. Ik heb een rol in de ploeg en die probeer ik zo goed mogelijk in te vullen. Dat doe ik met alles wat ik heb."

Door het teleurstellende gelijkspel tegen Ecuador plaatste Oranje zich vrijdag nog niet voor de achtste finales, al lijkt dat een formaliteit. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal kan zich dinsdag tegen het al uitgeschakelde Qatar zelfs een kleine nederlaag permitteren.

Stand groep A 1. Nederland 2-4 (3-1)

2. Ecuador 2-4 (3-1)

3. Senegal 2-3 (3-3)

4. Qatar 2-0 (1-5)

