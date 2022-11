Costa Rica verrast Japan door bij enige schot op doel van dit WK te scoren

Japan heeft de stunt tegen Duitsland op het WK voetbal zondag geen passend vervolg kunnen geven. Met onder anderen voormalig Eredivisie-speler Ritsu Doan in de basis werd tegen de verhouding in met 1-0 verloren van Costa Rica.

De wedstrijd in Al Rayyan was het aanzien amper waard. In de eerste helft was er geen enkel schot op doel. De Japanners waren veel beter, maar konden het niet uitspelen en kregen daar in de slotfase de rekening voor gepresenteerd.