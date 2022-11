KNVB-top wil niet provoceren en draagt alleen OneLove-speldje bij WK-duel met Qatar

De leiding van de KNVB draagt dinsdag tijdens de laatste groepswedstrijd van Oranje op het WK voetbal tegen Qatar geen OneLove-band maar een OneLove-speldje. Dat vertelden directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen en secretaris-generaal Gijs de Jong zondag tijdens een mediabijeenkomst in Doha.

De Duitse binnenlandminister Nancy Faeser en de Belgische buitenlandminister Hadja Lahbib zaten tijdens duels van hun nationale ploeg wél met een OneLove-band naast FIFA-voorzitter Gianni Infantino op het ereterras.

Maar de verwachting is dat ook de emir van Qatar naar het duel met Oranje komt. "Dan lijkt me zo'n speldje toch iets chiquer dan zo'n band", zei Van Leeuwen tijdens de bijeenkomst in Doha.

"We willen met onze OneLove-campagne een boodschap uitdragen voor inclusie en tegen discriminatie. Daar gaan we ook zeker mee verder, maar ons doel is niet om onnodig te provoceren. Daar schiet je niets mee op, dat werkt misschien wel contraproductief."

Sportminister Conny Helder is aanwezig bij het duel met Qatar. Ze overweegt een OneLove-band te dragen, liet ze vorige week via haar woordvoerder weten. "Maar dat is natuurlijk aan haar of het kabinet", zei secretaris-generaal De Jong van de KNVB. "Daar gaan wij niet over."

'We blijven druk zetten op de FIFA'

Nederland en zes andere landen wilden aanvankelijk hun aanvoerder op het WK in Qatar een OneLove-aanvoerdersband laten dragen. Ze zagen daarvan af toen de FIFA dreigde met een gele kaart. "We weten dat FIFA sport en politiek wil scheiden, maar we dachten dat dit ons alleen een boete zou kosten. Maar FIFA dreigde pas afgelopen maandag, vlak voor ons eerste WK-duel met Senegal, met sportieve sancties", vertelde De Jong.

"Schandalig, maar dan staan we machteloos. We willen natuurlijk niet dat Van Dijk de wedstrijd met een gele kaart was begonnen. Ik denk dat FIFA die band heeft verboden onder druk van conservatieve stromingen in Qatar. Zo werd op het laatste moment ook het bier in fanzones rond de stadions verboden."

De Jong vindt het geen optie om de samenwerking met de FIFA te beëindigen. "Wat bereik je daarmee? De voorzitter van de Deense bond heeft zoiets geroepen. Dat is leuk voor de bühne, maar tegen mij heeft hij gezegd dat hij verkeerd is geciteerd. Je kan beter blijven vechten voor een betere FIFA", zei hij.

"We blijven druk op de FIFA zetten. We willen dat de mensenrechten nog beter verankerd worden in de statuten. De FIFA moet moderner en transparanter worden. De FIFA moet beter samenwerken met UEFA. Het moet geen wedstrijdje armpjedrukken worden. Het moet wel veel beter."

De wedstrijd tussen Nederland en Qatar begint dinsdag om 16.00 uur (Nederlandse tijd). Tegelijkertijd is de aftrap bij Ecuador-Senegal.

