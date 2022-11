Bondscoach van Iran woest na uitspraken Klinsmann: 'Schande voor het voetbal'

Bondscoach Carlos Queiroz van Iran is woest na uitspraken van Jürgen Klinsmann over zijn ploeg. Hij wil dat de Duitse oud-bondscoach zijn rol als expert bij wereldvoetbalbond FIFA neerlegt nadat hij kritiek had geuit op de speelwijze van Iran in de 2-0-zege op Wales.

Klinsmann zit in een technische studiegroep van de FIFA die het WK in Qatar analyseert. De oud-speler zei als analist bij de BBC dat de reeks overtredingen en het gedrag van de Iraanse trainersstaf onderdeel waren van een vooropgezette strategie om de tegenstander zijn focus te laten verliezen.

"Dit is geen toeval, maar opzet. Het is onderdeel van hun cultuur, zo spelen ze", zei Klinsmann bij de Britse televisie. "Ze beïnvloeden de scheidsrechter. Je ziet dat ze bij iedere overtreding opspringen van de bank en de grensrechter en vierde official proberen te bewerken."

Volg nieuws over het WK darts Ontvang meldingen bij nieuws over het WK darts Blijf met meldingen op de hoogte

Queiroz noemde de uitspraken van Klinsmann een schande voor het voetbal. "Zonder mij persoonlijk te kennen trek je mijn karakter in twijfel met typische vooroordelen van superioriteit", zei de bondscoach in een tirade op Twitter.

"Hoeveel respect ik ook heb voor wat je op het veld hebt gepresteerd, deze uitspraken over de Iraanse cultuur, het Iraanse nationale team en mijn spelers zijn een schande. Niemand kan onze integriteit in twijfel trekken."

Jürgen Klinsmann zit in de technische studiegroep van wereldvoetbalbond FIFA. Foto: Getty Images

Iran nodigt Klinsmann uit voor bezoek

De bondscoach nodigde Klinsmann uit om het trainingskamp van de Iraanse ploeg te bezoeken op het WK om te horen hoeveel zijn spelers van voetbal houden en de sport respecteren. Maar de Duitser is alleen welkom als hij eerst zijn functie bij de FIFA neerlegt.

De Iraanse voetbalbond sloot zich zondag aan bij de uitspraken van Queiroz. De bond wil excuses van Klinsmann en heeft de FIFA om opheldering gevraagd. Vooralsnog heeft zowel de wereldvoetbalbond als Klinsmann niet gereageerd.

Iran heeft Klinsmann uitgenodigd voor een uitleg over de duizendjarige Perzische cultuur en de waarden van voetbal en sport. De bond benadrukte dat Klinsmann als oud-speler ook niet wordt beoordeeld op zijn "beroemde dramatische schwalbe".

Klinsmann zegt zondagochtend in een reactie dat hij Queiroz probeert te gaan bellen. "Er is een aantal dingen uit zijn verband gerukt. Ik heb Carlos of de Iraanse bank nooit bekritiseerd. Ik beschreef alleen hun emotionele van doen. Ze leven heel erg mee met het spel en Carlos is een emotionele coach. Ik zal proberen de boel te kalmeren."

Iran maakt nog altijd kans op een plek in de achtste finales van het WK. De nationale selectie, die vanwege de opstand in eigen land al wekenlang onderwerp van discussie is in Qatar, staat na de zege op Wales tweede in groep B. Koploper Engeland heeft één punt meer. Dinsdag volgt de ontknoping in de poule als Iran tegen nummer drie de Verenigde Staten speelt.

Groep B 1. Engeland 2-4 (6-2)

2. Iran 2-3 (4-6)

3. Verenigde Staten 2-2 (1-1)

4. Wales 2-1 (1-3)

Eerder

Aanbevolen artikelen